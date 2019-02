Arcioni “Comodoro no se merece este tipo de actitud”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, cuestionó severamente la actitud del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, “por la falta de protocolo y de respeto a todos los comodorenses y chubutenses de no entender el rol de lo institucional”. El mandatario explicó que en el marco de los festejos por el 118° aniversario de la ciudad no fue invitado formalmente a participar del acto central, no le dieron lugar en el palco oficial ni le permitieron pronunciar un discurso ante la comunidad.

“Me voy muy apenado por la irresponsabilidad de Linares”, manifestó Arcioni al dialogar con la prensa tras la ceremonia oficial que se desarrolló en el Centro Cultural de Comodoro. Y agregó que se trata de “un atropello y una falta de respeto hacia lo institucional y los comodorenses”.

El mandatario reveló que “ya desde el comienzo no nos han invitado formalmente, aunque obviamente hemos acompañado económicamente para poder desarrollar este aniversario. Tampoco nos sentaron juntos ni me hicieron hablar, y la verdad que el pueblo de Comodoro no se merece este tipo de actitud”.

El Gobernador consideró que “esto se merece un enérgico rechazo de todo el mundo” y en ese sentido solicitó “objetividad” a la hora de comunicar este tipo de conductas.

Sostuvo que el aniversario de una ciudad es “un día para analizar, para festejar y no para venir con faltas de respeto y hacer campañas políticas. Me he aguantado desde hace mucho tiempo las críticas, los palos en la rueda y voy a continuar dándole para adelante como me caracteriza”.

El Gobernador cuestionó además que Comodoro “siga con los mismos problemas de agua y con tantos otros problemas, cuando hay una Ley de Hidrocarburos que le permite tener a la ciudad mil millones de pesos en plazo fijo y no termina de crecer”.

Indicó que el Gobierno de la Provincia “ha hecho un detalle de todos los compromisos de obras que tenemos y que estamos ejecutando: la reforma del Hospital Regional, del Hospital Alvear, del puente de Caleta Córdova, el camino Perón, terminar los proyectos técnicos de los pluviales, la Ciudad Judicial”.