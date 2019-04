Arcioni destacó que “en el 95% de las localidades tuvimos una excelente elección”

El candidato a la reelección a la Gobernación por “Chubut al Frente”, agradeció el trabajo de fiscales de mesa en las PASO con una cena en Rawson.



El gobernador y candidato a la reelección por “Chubut al Frente” compartió una cena con los fiscales de mesa y militantes de Rawson que participaron activamente en las PASO, agradeciéndoles el compromiso y solicitándoles redoblar esfuerzos de cara a las generales del 9 de junio.



La cena se realizó en el Centro Comunitario del barrio Luis Vernet de la capital provincial y participaron los candidatos a diputados provinciales, Graciela Cigudosa y Roddy Ingram, como así también la diputada nacional, Rosa Muñoz y los dirigentes Adrián Awstin, Néstor Garcia, Pablo Muñoz, Walter Ñonquepán, y diversas agrupaciones políticas.



Al dirigirse a la militancia, Arcioni señaló que “es imposible no emocionarse al ver el trabajo y esfuerzo que ponen cada uno de ustedes. Cuando uno ve el trabajo silencioso de apoyar a un proyecto y a un candidato con esta renovación de esperanza no tengo más que palabras de agradecimiento”.



“Hemos recuperado muchas localidades que en elecciones anteriores fueron adversas; en Rawson ha sido una elección excelente y eso es por trabajar todos juntos. Que cada uno de los precandidatos y todas las fuerzas políticas y referentes puedan compartir una cena, una caminata, doblando boletas, hablando con fiscales eso es lo que uno mira cuando admira la política”, destacó.



Arcioni remarcó que “en el 95% de las localidades tuvimos una excelente elección a pesar de todos los reveces, que más de una vez eran zancadillas para vernos caer. Y lo pudimos soportar gracias al acompañamiento de todos ustedes. No es el candidato el que llega, tengo bien en claro por qué estoy acá, y es gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes”.



“No hay que ser egocéntrico, ni creérsela, esto es un trabajo mancomunado, todos lo que tengan esperanza de verdad que sientan que podemos cambiar la provincia a futuro es lo que debe primar, el compromiso debe ser de todos. Somos como una familia, con todos los problemas y diferencias que podamos tener pero tenemos un proyecto y ese proyecto se banca y sustenta por la voluntad de cada uno”, expresó el candidato a la reelección.



Por último, manifestó que “hay muchísimas cosas para mejorar y duele cuando uno recorre la provincia y no puede dar respuestas a la falta de trabajo y vivienda, por eso debemos apuntar a eso, a dar trabajo para que puedan construirse su vivienda. Todos podemos aportar desde algún lugar, las mezquindades no las debemos permitir, las callamos con la voz de la militancia, del sentir de la lealtad. El apoyo es para todos y todos sumamos para que estas elecciones hayan tenido este resultado”.



Destacado trabajo



En tanto, Roddy Ingram destacó el trabajo de los fiscales, “que trabajaron durante todo el domingo cuidando voto a voto. A los precandidatos a intendentes e intendentas que dejaron de lado sus candidaturas para trabajar por la candidatura del Gobernador. A los referentes que muchas veces han estado enfrentados pero el fin de semana pasado estuvieron todos juntos ayudando y colaborando en esta elección”.

