Arcioni: “Nación tiene compromisos pendientes con Chubut”

Así lo manifestó el Gobernador de la Provincia al referirse a las declaraciones vertidas por autoridades del Gobierno Nacional. “Me gustaría sentarme con el Gobierno Central y ver el dinero enviado por Nación, porque no tienen la información correcta”, sostuvo el mandatario provincial.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, hizo referencia a las declaraciones de prensa realizadas por autoridades nacionales que visitaron la Provincia en las últimas horas. “He leído declaraciones de autoridades del Gobierno Central diciendo que Chubut había recibido dinero y no es así”, afirmó el mandatario.

Información correcta

“Me gustaría sentarme con el Gobierno Central y ver el dinero enviado por Nación, porque no tienen la información correcta. Desde mi continuidad no hemos recibido ni un centavo por parte de Nación. Recibimos un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de 300 millones de pesos en diciembre, cuando se habían comprometido a enviar 800 millones”, indicó Arcioni, y manifestó que “ellos dan la información de que recibimos los 800 millones para obras y libre discreción de este Gobernador, por ahí no tiene la información real”.

Asimismo, el mandatario provincial dijo que “también es cierto que somos a la única Provincia que Nación no asiste financieramente con adelantos de coparticipación, y es la única Provincia a la que no se permite emitir letras”, y agregó que “no tenemos esas herramientas de financiamiento, y hemos cumplido nuestro compromiso con el Fondo Fiduciario, el cual hemos cancelado, y vamos a cancelar más de 5 mil millones el mes próximo”.

Deuda con la Provincia

Por último, Arcioni aseguró que “Nación debe más de 600 millones de pesos al IPV; nos debe un ATN de 400 millones y más de 150 millones en una obra de convergencia en Comodoro Rivadavia, entre otras”, y finalizó: “Digan lo que quieran, pero tienen compromisos pendientes”.