Arcioni se reunió con los diputados de Chubut al Frente

En este importante encuentro, el Gobernador estuvo acompañado por gran parte de su gabinete, en donde se pudo responder distintas inquietudes planteadas por los legisladores del bloque oficialista que estuvieron presentes.



El gobernador dela Provincia, Mariano Arcioni, recibió este martes en la Sala de Situación de Casa de Gobierno a los diputados provinciales del bloque ‘Chubut al Frente’, en el marco de la implementación del Plan de Reforma Estructural que plantea el Ejecutivo provincial.



Acompañaron al gobernador el secretario General de Gobierno, Calos Relly, los ministros de Economía; Oscar Antonena; de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Seguridad, Federico Massoni; de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola; de Educación, Andrés Meiszner; de Salud, Fabián Puratich; de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor Garcia; los secretarios de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco; de Pesca, Adrián Awstin; de Trabajo, Cristian Ayala, y de Contrataciones, Lorena Coria; entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo.



Entre los diputados presentes se encontraban Juan Horacio País, Zulema Andén, Pablo Nouveau, Graciela Cigudosa, Miguel Antín, Mary Cativa, Leila Lloyd Jones, Carlos Gómez, Ángel Tirso Chiquichano, Roddy Ingram, Mariela Williams, Emiliano Mongilardi y Gabriela De Lucía.



“Reunión sumamente positiva”



Al respecto, el jefe del bloque de Chubut al Frente, Juan Pais repasó que “fue una reunión sumamente positiva y necesaria, en donde participó el Gobernador, el equipo de trabajo del Gobierno provincial con los diputados oficialistas, quienes plantearon inquietudes, resolviendo todas las cuestiones que en su momento se habían incluido en algunos de los proyectos de ley”.



En el mismo sentido, el legislador provincial resaltó que “ojala este tipo de encuentros se vuelvan a repetir, porque creo que nos pone en una mejor condición para el tratamiento de cualquier medida que envíe a la Legislatura el Poder Ejecutivo”.



Buena relación



A su vez, Juan País aprovechó la ocasión para hablar sobre la relación que existe dentro del bloque de Chubut al Frente. “La misma sigue igual, conversamos todos los días, siempre nos mantenemos unidos, si hay alguna diferencia se plantea hacia adentro, y siempre buscamos la solución, el bloque sigue siendo de 16 de diputados, pero lo que debe quedar claro es que estamos para aportar gobernabilidad y para apoyar las medidas que envíe el Poder Ejecutivo que permitan salir de esta crisis que está inmersa la provincia del Chubut”.



Políticas para salir de la crisis



“Estamos todos para sumar y aportar desde nuestro lugar lo que necesita Chubut, acompañando las políticas del Poder Ejecutivo que sirvan para salir de esta situación, porque somos conscientes que por primera vez en mucho tiempo un Gobernador tiene un bloque de 16 diputados y no debemos dejar pasar esta oportunidad de aprovechar esta importante herramienta”, enfatizó el legislador.



Con respecto a la importancia de sesionar, el jefe del bloque Chubut al Frente manifestó que “se está analizando si se convoca a extraordinaria y la posibilidad de sesionar o no, de lo contrario esperaremos el período de sesiones ordinarias, pero es importante sesionar lo antes posible porque el paquete de medidas va a influenciar seguramente en la recaudación”.



Bloque fuerte y unido



Por su parte, el diputado provincial Roddy Ingram explicó que “fue una reunión positiva, si bien hay diferencias que fueron manifestadas no hablamos nunca de una ruptura de bloque”.



“El Gobernador planteó la necesidad de tener un bloque fuerte y unido, se realizaron las críticas constructivas y planteos necesarios tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo y ahora tenemos que continuar trabajando sabiendo el rol que nos compete a cada uno”, agregó el diputado.



Finalmente, el legislador explicó que “necesitamos estar todos juntos para sacar a la Provincia de esta situación que estamos atravesando, ya la autocrítica la hicimos todos y debemos contar con un bloque fuerte para afrontar este proceso”.

