Arcioni: “Vamos a vetar los proyectos de los diputados y a convocar al Tribunal Electoral”

El mandatario provincial ratificó el veto a los proyectos de Legislatura sobre la fecha de elecciones y confirmó que recurrirá a la Justicia para dirimir el conflicto. La fecha de elecciones se modificaría una semana.

El gobernador, Mariano Arcioni, brindó una rueda de prensa en la Casa de Gobierno donde confirmó el veto a los proyectos de cambiemos y el Frente para la Victoria, como así también la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para dirimir las cuestiones que hacen a la autonomía de los Poderes.

“Vamos a vetar los proyectos de los diputados, y vamos a convocar al Tribunal Electoral Provincial para que empiecen a correr los plazos del cronograma electoral, porque es una decisión que nos compete exclusivamente al Poder Ejecutivo”, dijo Arcioni.

También, agregó, “vamos a hacer una presentación judicial para que no queden dudas al respecto. Los antecedentes de la Provincia ya están en claro y lo actuado por Legislatura es un avasallamiento al Poder Ejecutivo, una falta de respeto a la autonomía de los poderes e inconstitucional. Por donde se lo mire es nulo de nulidad absoluta”.

Sobre las elecciones por fuera del turno electoral de las nacionales, Arcioni sostuvo que “hay 17 provincias que van a adelantar las elecciones y la sorpresa de hoy es que la provincia de Buenos Aires también quiere desdoblar. Me gustaría escuchar la opinión de los diputados de Cambiemos al respecto, aunque carentes de fundamentos y sustento, como de la coherencia y racionalidad que debe tener un diputado de la provincia del Chubut”.

Mínimo corrimiento de las fechas

Arcioni sostuvo: “Hasta que no se dirima lo que ha planteado el Tribunal Electoral no corren los tiempos electorales, por lo que la fecha de las elecciones se va a ajustar con un corrimiento mínimo que podría ser de una semana”.

Y por último explicó: “El veto se mandará a la Legislatura en el transcurso de esta semana y reitero el respeto a la división de poderes. Allí se debatirá y se verá si tienen el acompañamiento o no para la insistencia pero no vamos a interferir bajo ningún punto de vista. Yo hablo de conversaciones entre los Poderes y no de negociaciones. No me gusta ese término porque no es claro para la sociedad. Yo no sé cuáles son las negociaciones a las que estuvieron acostumbrados muchos de los que hoy son diputados, pero conmigo ese tipo de negociaciones no la van a tener”.