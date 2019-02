Artero: “En Arcioni y Sastre encontré un proyecto serio y responsable”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni y la intendenta de Rawson, Rossana Artero compartieron un acto en el Centro Comunitario del barrio 490 viviendas de la ciudad capital.

El gobernador Arcioni destacó el multitudinario acompañamiento de los vecinos y criticó a quienes “en momentos difíciles estuvieron escondidos debajo de una mesa. Que no vengan ahora a querer decirnos lo que tenemos que hacer”.

“Los que desde la oposición intentaron asfixiarnos son cobardes y pusieron los intereses partidarios sobre las necesidades de los chubutenses. Yo no quiero cobardes para mi provincia, quiero vecinos orgullosos de ser chubutenses”, agregó.

Por su parte, la intendenta de Rawson, Rossana Artero destacó que “en Chubut al Frente encontré un proyecto serio y responsable a corto, mediano y largo plazo. Por eso tomé la decisión de sumarme a este espacio, siempre pensando en lo mejor para los rawsenses y todos los chubutenses”.

“Hay opositores que quieren confundir a los vecinos diciendo que el Gobierno provincial se va a llevar de Rawson la escuela de cadetes y la Planta de Verificación, pero nada de eso es real, no va a ocurrir eso y Mariano se ha puesto a entera disposición de nuestros requerimiento”, agregó.

Y finalizó diciendo: “El adversario es Cambiemos y las políticas que empobrecen a los vecinos. Salgamos a contar la realidad que estamos viviendo. Estoy convencida que el proyecto que encabezan Mariano Arcioni y Ricardo Sastre, es el mejor proyecto que hoy tenemos”.



