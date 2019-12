Asumió Héctor “Cano” Ingram en el Municipio de Trevelin

Héctor “Cano” Ingram asumió hoy como intendente de Trevelin y puso en funciones al equipo que lo acompañará en el Poder Ejecutivo. Tuvo un fuerte discurso en contra de la megaminería, buscará la renta hídrica y acompañará la economía popular.

A continuación compartimos el discurso que emitío en el Polideportivo Municipal de Trevelin colmado de militantes, vecinos y el acompañamiento de diputados provinciales y ex intendentes de la localidad.

Estamos iniciando una nueva gestión de gobierno. Pero antes de que les cuente los ejes principales que pretendemos implementar durante nuestra intendencia, dejenme agradecer a cada vecino, cada vecina, por el apoyo brindado y que nos permite asumir, en esta jornada, la enorme responsabilidad de conducir a nuestra comunidad a una etapa, que aspiramos, sea de una mejor calidad de vida para todos.

Me manifiesto en plural, porque asi lo hemos hecho a lo largo de todo el proceso electoral previo. Desde un principio, fue un equipo el que trabajó una propuesta.

Esa propuesta se fue fortaleciendo con el aporte de vecinos y vecinas que representan distintos sectores socioeconómicos; incluso, provenientes de distintas corrientes ideológicas y que encontraron en nuestro movimiento nacional y popular, una mano tendida para recibirlos, una oreja atenta para escucharlos y mentes abiertas para, de esa manera, enriquecernos todos.

La plataforma de gobierno que pusimos a consideración de la comunidad, fue elaborada por equipos de profesionales e idóneos en cada materia. A cada integrante de esas mesas de trabajo, gracias por la labor desarrollada, porque hacerla implicó quitar tiempo a sus familias y ocupaciones diarias. Y porque persiguieron el único interés de aportar a la comunidad sus conocimientos, sus ideas, sus sueños.

Párrafo aparte para cada uno de los militantes que durante meses recorrieron las calles de nuestro pueblo y los parajes, con la boleta y la plataforma en mano, teniendo como única herramienta el convencimiento de que un mejor Trevelin es posible, sin promesas, mirando de frente al vecino.

No se militó una candidatura, sino un proyecto; el proyecto que nos hemos comprometido a implementar y que me toca encabezar.

También deseamos transmitir a los militantes de otros partidos políticos y a sus candidatos, hayan sido elegidos o no, nuestro respeto.

La misma apertura que tuvimos durante la campaña preelectoral, la tendremos ahora en la gestión.

Sus propuestas, sus críticas, serán escuchadas y atendidas. Sería de necios repetir los errores recientes.

La soberbia es mala consejera. No la tuvimos antes, no tenemos porque tenerla ahora.

DESARROLLO SOCIAL

Asumimos la gestión en un contexto social complejo y preocupante desde lo económico, lo organizacional y debiendo dar respuesta a la emergencia alimentaria.

contexto que va a requerir el diseño de una política social integral en la que se complementen la territorialidad, la interdisciplina en su elaboración y su ejecución entre los distintos niveles del estado, de las áreas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

Atento a la precariedad de la economía municipal va a ser imprescindible la sinergia y articulación del uso de los recursos.

La integralidad a la que referimos requiere que se articulen: la protección social, la promoción social y las políticas sectoriales, porque en definitiva los objetivos de nuestro gobierno son la “inclusión social” definiendo un parámetro mínimo de bienestar que alcance a la población, y la “integración social” identificando oportunidades de integración de la población no sólo en lo que a pobreza se refiere sino también en la fragmentación del espacio urbano e incluyendo la perspectiva de género.

GÉNERO

Les pido aquí me permitan hacer un breve pero importante paréntesis para hablar de algo puntual.

Este último año, las estadísticas reflejan numeros que nos tienen que avergonzar mas allá del género, la religión que profecemos o la ideología que defendamos: Miles de mujeres fueron víctimas de la violencia de género. Cientos de ellas murieron.

Por ello, vamos a elevar al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que establece la adhesión del Municipio de Trevelin de la denominada Ley Micaela.

Y adelanto. Será solo el primer paso que daremos en esta materia.

PARAJES

A lo largo de nuestra campaña, mantuvimos reuniones amplias en los cuatro parajes que forman parte de Trevelin. Y fíjense que no decimos «dependen» sino que «forman parte».

Con sus particularidades sociales y económicas, desde los parajes se aporta mucho mas de lo que esos parajes reciben. Pretendemos revertir ello, con políticas que equiparen el acceso a la cultura, el deporte, los servicios y la salud. A la hora de votar, el voto de un vecino de los parajes tuvo el mismo valor que el de un vecino de la ciudad. A la hora de pagar impuestos, tiene el mismo valor cuando lo hace un vecino de los parajes que cuando lo hace un vecino de la ciudad. Se merecen, entonces, un trato igualitario.

En esas reuniones amplias que les contaba, escuchamos en los parajes reclamos por el abandono del que fueron víctimas; escuchamos a los vecinos y vecinas plantearnos problemas comunes pero ademas, en muchos casos, nos aportaban las soluciones posibles. Quedó en evidencia que, muchas veces, el Estado fue más un problema que una solución.

Lo primero que debemos hacer como autoridades es escucharlos; dejar de poner trabas a su desarrollo y acompañarlos en la medida de nuestras posibilidades, fortaleciendo sus organizaciones internas y su entramado social.

A modo de ejemplo, se nos planteó las dificultades con la atención primaria de la salud. Este tema ya fue abordado por nuestro equipo con el Ministro de Salud de la Provincia. Y se comprometió a trabajar con esta gestión en lo inmediato para solucionarlo.

PLANEAMIENTO URBANO, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

Los servicios públicos primarios en cuanto a su accesibilidad, calidad y su relación con el medio ambiente, son temas que en lo cotidiano nos plantean los vecinos. El primero de ellos a resolver es la distribución de agua potable en los Cipreses, Aldea Escolar, Sierra Colorada y Lago Rosario. Es necesario proyectar a corto y largo plazo soluciones definitivas que vayan acorde con el crecimiento poblacional y situación particular de cada localidad.

Es difícil pensar en el desarrollo urbano sin que vecinas y vecinos cuenten con este servicio primario.

También se estudiará la factibilidad del uso de energías alternativas. Es responsabilidad del estado municipal promover la aplicación de estas tecnologías existentes en el mercado. Con ese objetivo, se impulsará un trabajo conjunto con organismos oficiales, Cooperativa 16 de octubre y sector privado para aplicar estas tecnologías .

En el casco urbano de Trevelin, históricamente el incremento poblacional estaba acompañado con la extensión de sus servicios de agua, cloacas, electricidad, y gas natural, sumándole calles, desagües pluviales, alumbrado público y recolección de residuos. En los últimos años, al crecimiento demográfico no se lo ha acompañado con la extensión de estos servicios.

Un nuevo plan de extensión de servicios básicos es necesario porque las características de las demandas son muy diversas y con necesidades particulares específicas.

Un plan que contemple no solo a los habitantes, productores, sector turístico y comerciantes, sino también a sectores como las medianas y pequeñas empresas, pequeñas industrias, turismo rural, desarrolladores inmobiliarios etc. Todos ellos para poder proyectar sus inversiones necesitan la seguridad que van a contar con los servicios mencionados.

Estas inversiones requieren de planeamiento urbano sostenible, sustentable y en acuerdo con todos los sectores.

A partir de ese consenso se fomentará un plan urbano inclusivo de todos los sectores sociales.

El objetivo es que la ciudad sea una sola y que garantice la misma calidad de vida para sus habitantes en toda su extensión.

Debemos borrar todas la divisiones simbólicas, NO QUEREMOS MÁS un Trevelin dividido por una calle o un puente.

EMPLEO

Durante la campaña escuchamos a diario el pedido de trabajo. Y desde las elecciones a la fecha, ese pedido, a veces desesperado, se ha incrementado.

El Municipio ya no puede seguir siendo la única opción para que nuestros vecinos tengan un empleo. Ello no es más que una trampa que lleva a seguir retrasando el desarrollo.

Pero tampoco puede el Estado hacerse el distraído en ese tema tan sensible.

El apoyo al sector empresarial local, el desarrollo de la economía social, la definición de políticas conjuntas con el sector turístico y productivo serán algunas de las líneas de acción a seguir en este sentido.

También sera importante la gestión ante los gobiernos nacionales y provinciales para acceder a programas de obra pública y se impulsará que todas las empresas locales tengan la posibilidad de participar de las licitaciones para que se contrate mano de obra local.

Queremos un Trevelin pujante. Queremos a nuestros parajes pujantes. Para ello, nadie debe quedar atrás.

PRODUCCIÓN

Es de nuestro interés apoyar las producciones locales existentes e impulsar nuevas alternativas que aumenten la productividad, incorporen valor agregado y generen puestos de trabajo.

Consideramos importante promover la consolidación de organizaciones que vinculen a los productores, a los feriantes, a las comunidades de nuestros parajes, contribuyendo a fomentar capacidades que estimulen las cadenas productivas.

Asimismo, generar acciones y espacios para el intercambio entre productores e instituciones, de forma tal de establecer demandas, necesidades y objetivos comunes en pos de la continuidad del desarrollo local y regional.

Queremos promover la soberanía alimentaria haciendo uso racional de nuestros recursos naturales, poniendo en valor la vida rural y comunitaria y fortaleciendo la identidad regional.

Resulta importante en estos tiempos, apoyar y acompañar a los jóvenes, a la agricultura familiar, a los emprendedores y a los actores de la economía social y popular.

AMBIENTE.

No concebimos una mejor calidad de vida, si no establecemos políticas que impliquen el desarrollo sustentable con eje central en la cuestión ambiental. Eso se verá ratificado en el organigrama municipal con una jerarquización del área, que pasará a tener el rango de secretaria.

Vivimos en un entorno natural y maravilloso. Hace mas de 100 años que nos desarrollamos en la zona y que interactuamos con ese entorno. Tenemos la obligación y la responsabilidad de promover un desarrollo sostenible en el tiempo, promover que la interacción con la naturaleza, permita a las generaciones futuras tener un ambiente con el cual interactuar.

Una de las primeras comunicaciones que realizamos durante nuestra campaña, fue nuestra posición en contra de la megamineria. No fue sólo una forma de sumar votantes, fue la necesidad de expresar la firme convicción que tiene nuestro sector político en torno a ese tema.

Señores concejales, señoras concejales, vecinos, vecinas… sepan que durante nuestro mandato esa bandera no será arriada jamás. Trevelin ya le dijo no a la minería y defenderemos esa posición en donde sea y ante quien sea. Yo digo NO A LA MINA.

Somos conscientes que defender y cuidar el ambiente es mucho más que el rechazo de la minería.

Debemos revertir el impacto ecologico que causamos en el río Percy.

Debemos erradicar los basureros clandestinos que existen en Trevelin; mejorar la gestión de los residuos solidos urbanos.

Si hablamos de residuos, deben saber que actualmente generamos un promedio de 5 toneladas diarias de residuos.

Es indispensable reducir ese numero.

Vamos a promover las economías circulares, el reciclado, el compostaje, pero sobre todo vamos a poner mucho esfuerzo en lograr que todos nos hagamos cargo que el problema es la gran cantidad de residuos que generamos, y no que hacemos con esos residuos.

Debemos gestionar mecanismos de control ambiental eficientes y establecer procesos de educación ambiental.

Lograr el objetivo, no depende solamente de que un funcionario tome las decisiones e inicie las acciones necesarias. Es indispensable que en cada hogar se tome consciencia de que este debe ser un compromiso de todos.

Trevelin cuenta con los recursos humanos y técnicos para lograrlo. Muchos de ellos forman parte del estado municipal, provincial o nacional. Otros muchos son vecinos y vecinas, que unidos de diferentes formas luchan diariamente por el ambiente.

Trevelin fue durante años valorada como el Jardín de la Provincia. Los invito a que trabajemos juntos para hacernos nuevamente orgullosos merecedores de esa distinción.

TURISMO

El turismo será la herramienta que nos guiará al desarrollo sustentable.

Conocemos y entendemos el potencial de nuestra ciudad para el mundo.

El desafío es grande pero lo principal ya lo tenemos; nuestra identidad…la visión de las comunidades originarias; la cultura galesa; el legado de los pioneros; la idiosincrasia de ser un valle productivo afianzado en la producción propia y abierto al turismo (Un ejemplo de ello es el desarrollo de los Viñedos, la floricultura o el emprendimiento turístico de Sierra Colorada), con atractivos de jerarquía internacional.

Nos proponemos dar a los parajes un lugar de privilegio para el desarrollo de la actividad y consolidar la prestación de servicios turísticos.

Propiciaremos la creación de oportunidades para que los jóvenes apuesten al turismo, en el mismo sentido vamos a empoderar a las mujeres rurales. Vamos a revalorizar nuestra cultura como símbolo característico del esfuerzo y la calidez de nuestra gente.

A través del turismo vamos trabajar en concientizar sobre la importancia de preservar los espacios naturales, queremos una ciudad con acceso libre y responsable a los cursos y espejos de agua, y vamos finalmente a trabajar con todos los sectores que consideren al turismo una posibilidad concreta de desarrollo de Trevelin y la Región.-

Trevelin debe armonizar con toda la región líneas de trabajo conjunta. Para ello debe convertirse en eje regional del desarrollo turístico.

RENTA HÍDRICA

Vecinos, Vecinas. Les hablé de empleo; cuidado del ambiente, producción y turismo.

Durante la campaña hemos tomado un tema que está vinculado directamente con esas cuatro áreas. Y sin dudas con el futuro de Trevelin: la RENTA HÍDRICA.

Es probable que para muchos, sea complejo de avisorar el porque de nuestra insistencia con ese tema. Voy a plantearlo en este discurso de manera simple y llana.

Estamos hablando una baja sustancial en el costo del servicio eléctrico para los trevelinenses en general.

Estamos hablando de alcanzar un nivel de competitividad con otras regiones en la instalacion de industrias, lo que a su vez implica generación de trabajo.

Estamos hablando de generar las condiciones para que otras localidades de la region, que para contar con electricidad hoy dependen de generadores que usan miles de litros de combustibles líquidos, lo que lo hace caro y contaminante; puedan sumarse al interconectado.

Fundamentalmente, estamos sosteniendo, establecer una reparación histórica para con nuestros pueblos de la cuenca del río Futaleufú, que fuimos claramente impactados por la represa.

Esa obra está allí, eso hoy no se puede cambiar. Pero si debemos como propietarios del recurso, defender que en la distribución de la riqueza que se genera, nuestros pueblos tengan un beneficio que se traduzca en desarrollo social y económico.

Ya estamos trabajando en un proyecto de ley junto a los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams.

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato y otros intendentes de la región han expresado su respaldo a la iniciativa.

Algunos vecinos de la localidad se han interesado y propuesto acciones de apoyo.

Este tema debe ser una lucha de todos. Sin banderías partidarias. Nos proponemos sostener la discusión en los ámbitos necesarios. Y allí será necesario ver una comunidad emponderada y defendiendo lo que le corresponde.

CULTURA

En materia de Cultura, proyectamos una política que tenga a la Secretaría de Cultura y Educación como hacedora de oportunidades

Si bien es real que la Secretaría de Cultura y Educación cuenta con una plataforma desde hace ya varios años, y se viene trabajando en función de ella, nos proponemos ampliar el abanico de posibilidades pensando en los destinatarios del desarrollo cultural en Trevelin.

Entendemos que dicha Secretaría se tiene que convertir en hacedora de oportunidades teniendo presente las diferentes demandas de la comunidad y nunca olvidarnos de la cuestión identitaria.

Nos proponemos desarrollar el área de educación afianzando lazos con la comunidad educativa en todos los niveles. Desde la presencia en actos escolares hasta la realización de proyectos en conjunto.

En ese sentido, ya hemos mantenido reuniones con autoridades de institutos de Formacion Docente o profesional y de la Universidad Nacional de la Patagonia. El fruto de esas reuniones ya comienzan a concertarse, con el dictado, por primera vez, de cursos preuniversitarios en Trevelin, facilitando el acceso a los mismos a decenas de estudiantes locales lo que implica ahorro en tiempo y dinero.

Paralelamente, se comenzó a trabajar con autoridades universitarias para tener una delegación local de esa Alta Casa de Estudios en nuestro Pueblo Del Molino.

También, ya iniciamos gestiones para lograr la apertura de mas carreras terciarias. Nuestro primer objetivo es el de lograr que un profesorado se dicte en nuestra localidad.

DEPORTES

Esta gestión entiende al deporte como un agente de Educación, prevención, inclusión e integración.

Por ello, se trabajará profundizando las políticas deportivas de estado existentes y construyendo nuevas políticas enfocadas a la prevención en la salud de todos los habitantes; fortaleciendo el desarrollo deportivo en los parajes y barrios de Trevelin; apoyando y estimulando la Educación Física Escolar y apostando a la capacitación de docentes y entrenadores de nuestra localidad.

Trabajaremos fuertemente en la revalorización de nuestras escuelas deportivas municipales, con el principal objetivo de brindar contención social, colaborar con la educación y ofrecer igualdad de oportunidades a nuestros jóvenes deportistas.

Asi mismo, apoyaremos las iniciativas de clubes, de agrupaciones sociales y/o de asociaciones que compartan estos objetivos en sus propuestas y los reflejen en sus actividades.

Por último, debemos dejar en claro que, para que el desarrollo deportivo sea efectivo, los esfuerzos deben estar orientados a las bases, apuntando a trabajar en cantidad y calidad para generar los mejores resultados a corto y largo plazo, la mayor estabilidad de la pirámide de ejecución de nuestros objetivos.

TRANSPARENCIA

Vecinos y vecinas de Trevelin. Nuestra provincia viene de ser sacudida por las denuncias de corrupción. Algunos hechos han sido juzgados y condenados. En el plano local, como concejales fuimos a la Justicia a denunciar irregularidades.

Ninguna institución puede cumplir sus objetivos, si sus recursos no son bien administrados. Por ello, nos aseguraremos de generar la mayor transparencia, estableciendo reglas claras y abiertas a toda la comunidad por ejemplo, en el esquema de contrataciones de servicios, licitaciones de obras, cobro de tazas en espacios como el Complejo Polideportivo Municipal, etc.

También, crearemos el área de Comunicación. Decidimos no llamarla de prensa, porque pretendemos que sea mucho más que una oficina de redacción de gacetillas. Su responsabilidad será el de administrar y crear todas las vías posibles para que entre el Estado Municipal y el vecino exista un díalogo permanente.

CONCEJO DELIBERANTE

Señores concejales. La labor árdua que vemos por delante para el Ejecutivo Municipal, lo será sin dudas también para ustedes. Sepan que tendrán en el equipo de trabajo que tengo el honor de conducir, a colaboradores permanentes. Que estaremos atentos a vuestras inquietudes y observaciones.

Y en esto no hago diferencias entre oficialismo y oposición. Porque el momento de las disputas electorales ya pasó.

A los ediles de la oposición, les digo que sabemos que las diferencias ideológicas que nos distancian jamás serán más fuertes que la voluntad común de hacer de Trevelin y sus Parajes un lugar cada vez mejor para sus habitantes.

No dudamos que esta certeza será el cimiento para una convivencia democrática.

PARRAFO FINAL

Ya dijimos que hoy iniciamos la implementación de un proyecto.

Para lograr los objetivos plasmados en nuestra plataforma, se necesitará mucho trabajo y esfuerzo plural.

Como lo dijo el presidente Néstor Carlos Kirchner al iniciar su primer mandato, es necesario reconciliar a la política, a las instituciones y al Gobierno con la sociedad.

Nuestro compromiso ha sido y es, el de trabajar día a día. Con toda la energía necesaria, con absoluta transparencia y administrando con la mayor responsabilidad los recursos del municipio. Recursos que en definitiva son de todos los vecinos.

Por ello, a la hora de distribuir esos recursos, se debe hacer en base a una planificación adecuada y no al capricho del funcionario de turno.

Y esa planificación tiene que estar argumentada en las prioridades de la comunidad y no en una visión sesgada.

No son tiempos fáciles los que tenemos por delante. Trevelin no es una isla en el contexto provincial y nacional.

Por ello, no hicimos promesas en la campaña electoral ni las haremos ahora. Porque sabemos que las cosas no cambiarán de un día para otro con solo anunciarlas.

Solo lograremos concretar las aspiraciones de Trevelin con una comunidad activa, participativa y con funcionarios desarmados de egoísmos individuales o sectoriales.

Señores concejales. Señores vecinos. Durante estos meses, los invité a trabajar para lograr el pueblo pujante que soñaron nuestros pioneros; por un mejor presente para cada uno de nuestros vecinos. Sin excluídos.

Y para dejarles un mejor Trevelin a las generaciones futuras. Hoy asumo la responsabilidad de conducir los destinos del pueblo que me vio nacer y crecer, con convencimiento.