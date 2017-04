Banca del vecino: Fuerte pedido de viviendas en Trevelin

A continuación están las palabras del vecino Ivan Loyola que días atrás realizó un fuerte pedido de viviendas al concejo Deliberante de Trevelin con el acompañamiento de vecinos de la localidad.

Ante todo quiero saludar a los vecinos, concejales y a los medios presentes.

Me presento en este recinto pero no por mi nada más, somos vecinos de Trevelin, jóvenes emprendedores, padres y madres. Queremos agradecer también a las personas que por sus obligaciones laborales, familiares o personales no pueden acompañarnos hoy pero forman parte de las más de 200 firmas que se juntaron en tan poco tiempo.

Venimos hoy a este recinto, no para entorpecer las acciones del gobierno sino para fortalecer proponiendo ideas concretas a fin de generar mayores oportunidades para quienes las necesitamos.

Queremos hacernos eco de las palabras del intendente del pueblo cuando remarco su preocupación por los sectores más desprotegidos de la sociedad atendidos desde la secretaria de desarrollo social así como de las palabras del concejal Massacese durante la sesión pasada cuando hacía hincapié sobre la difícil situación económica que se vive a nivel nacional, provincial y local.

Es por esto que nos hacen tanto ruido las declaraciones de la secretaria de Gobierno Sandra Muñoz que dijo al referirse a este loteo que “no todo es para todos” y las declaraciones del presidente del concejo deliberante expresando que si bien van a escuchar, todo sería tomado en cuenta para futuras ordenanzas pero no para ninguna modificación, abriendo así una grieta aún más profunda.

Ante Estas declaraciones nos preguntamos ¿qué clase de participación, transparencia y cooperación propone un estado democrático si no está dispuesto a retroceder en la toma de decisiones?

Hoy queremos compartir lo que venimos trabajando hace más de dos meses con vecinos y diferentes profesionales para que puedan entender nuestro justo reclamo.

En principio las similitudes que presenta con la ordenanza de los conocidos 120 lotes, donde muchos vecinos no han podido construir en los plazos dados e incluso se presentan irregularidades a la hora del pago de las cuotas.

-Por otra parte consideramos indispensable realizar un relevamiento social en territorio que revele datos concretos acerca de cuantas familias necesitan un terreno con urgencia y cuáles son las condiciones de estas familias antes de diseñar un loteo

-Artículo 5 de la ordenanza sobre los requisitos para el pago del lote, la entrega de 98mil pesos y el posterior crédito en el banco del Chubut.

-El artículo 9, donde se establece el ingreso mínimo familiar por recibo de sueldo o monotributo, que deja afuera a gran parte de la población: trabajadores en negro, emprendedores de la economía social, jornaleros rurales y gran parte de la planta contratada por el municipio sin ir más lejos

-Artículo 15, que habla sobre la creación de la comisión evaluadora de los 96 lotes.

Creemos que no es éticamente correcto que una persona que en un loteo anterior no cumple con los requisitos forme parte del comité fiscalizador de un nuevo loteo.

-Artículo 18, que habla sobre el destino de los fondos de este lote, si bien estamos de acuerdo con que se utilice para nuevos loteos sociales, nos gustaría determinar plazos y montos ya que el artículo carece de ellos

-como último punto queremos decir que tampoco estamos de acuerdo con la intención de parte del ejecutivo municipal de recaudar fondos a costa de las necesidades de las personas de este pueblo por los problemas económicos que puedan tener, los vecinos siempre deberían estar primero empezando por los más carenciados.

Nosotros proponemos:

-que los lotes sean financiados en el 100% por la municipalidad de Trevelin sin la intervención del banco del Chubut.

-Suprimir el requisito de entrega del 50% del lote al momento de salir adjudicado.

-establecer Que la cuota mensual de los lotes corresponda al 25% del salario mínimo vital y móvil. Que haya un tope de salario familiar mínimo y máximo para ingresar al loteo tomando como referencia para el mínimo, el mencionado salario mínimo vital y móvil y para el máximo el ingreso al pago de impuesto a las ganancias, de esta manera las familias con ingresos más bajos podrían acceder a los mismos en tanto que quienes cuentan con capital suficiente podrán adquirir un lote por sus propios medios

-Crear un órgano de control que esté integrado por vecinos donde se transparente los fondos percibidos por el loteo.

-Creación de programa donde a través de un convenio y con partes de los fondos recaudados por el loteo se brinden facilidades para la compra de materiales para los adjudicatarios de los lotes, facilitando así que se construyan las viviendas en menos tiempo sin la necesidad de multar a los vecinos que luchan para construirlas, brindando de esta manera solución a una de las problemáticas que se vio en los 120 lotes

-modificación de los requisitos para la inscripción, si el banco no es quien va a dar los préstamos, los vecinos no necesitan presentar recibos de sueldo o monotributo, proponemos que se realice como para el loteo anterior una declaración jurada de ingresos.

-Que se modifique el artículo 18 incluyendo plazos para estos nuevos loteos sociales y los montos de dinero destinados, y se releven las tierras fiscales que posee la municipalidad para agilizar la creación de los lotes.

Los numero hablan por sí solos, y hoy por hoy sabemos que si una persona cumple los requisitos puestos en esta ordenanza podría tranquilamente comprar un loteo privado. Se habló también de que con esta ordenanza estaban solucionando los problemas de una parte de la población, a nosotros nos gustaría que si esto es así se comience por la gente que tiene más dificultades y no dar una ayuda a quienes realmente no la necesitan con tanta urgencia.

Nosotros entendemos que no existen respuestas mágicas, o soluciones inmediatas pero también sabemos que con voluntad de aceptar los propios errores, compromiso real con los vecinos, y humildad suficiente para comprender las necesidades de las familias de nuestro pueblo se puede realmente solucionar este tipo de problemática.