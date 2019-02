Banco del Chubut advierte sobre promociones telefónicas

El Banco del Chubut recuerda a sus clientes que no se realizan promociones ni promesas de acreditación de préstamos gestionados mediante contacto telefónico, por mensaje de texto o vía mail, por lo que recomienda proteger su información personal y financiera para evitar ser víctimas de posibles estafas.

Las modalidades para obtener la información personal de los clientes se modifican a diario para seguir sorprendiendo imprevistamente a las posibles víctimas, por lo que ante cualquier situación es importante tener presente las siguientes claves de protección.

En primer lugar, recuerde que el Banco del Chubut no está realizando promociones a particulares por mensajes de texto, por lo que en caso de recibir mensajes de ese estilo, serán apócrifos.

Por otro lado, se recuerda que las claves de acceso tanto de cajeros como de home banking son personales, por lo que no se debe permitir que otras personas las conozcan.

Asimismo deben tener en cuenta que el banco nunca pedirá datos confidenciales ni claves a sus clientes, por lo que se recomienda jamás proporcionarlos en ninguna modalidad de comunicación.

De la misma manera, se recomienda no solicitar ayuda a terceras personas desconocidas para efectuar transacciones en cajeros automáticos o home banking ni realizar operaciones con instrucciones de una llamada procedente de comunicaciones que como se indicó anteriormente, no son de la entidad crediticia.

Por último, se debe tener presente que las operaciones realizadas por el cliente son de su exclusiva responsabilidad, como así también aquellas efectuadas por un tercero al que le haya permitido el acceso a sus datos de seguridad.