El bloque del PJ-FpV propone recuperar un punto de la coparticipación federal

Ante el impacto negativo que traería para la provincia aprobar el pacto fiscal y la inhibición para hacer en el futuro un reclamo judicial, el bloque del PJ-FpV propuso acompañar, en la discusión con el Gobierno Nacional, al gobernador Mariano Arcioni para recuperar un punto más de la coparticipación federal de impuestos que la provincia cedió en el gobierno radical, logrando de esta manera la reparación histórica que tanto se ha venido reclamado.

El presidente del bloque, Javier Touriñan sostuvo que este planteo se lo harán mañana al gobernador, “porque queremos recuperar el punto de coparticipación que se perdió, hay un estudio que hizo el año pasado el diputado Alfredo Di Filippo y que el gobernador lo presentó en Nación, con lo que nos permitiría financiar a la provincia”.

Dejó en claro que si el Pacto Fiscal se aprueba así como está, no le solucionará los problemas que tiene la provincia y menos a ningún sector, “sólo tendremos promesas por parte del Gobierno Nacional pero siempre estaríamos supeditados a la voluntad de ellos”.

Touriñan sostuvo que la propuesta no es ningún condicionamiento para aprobar el Pacto Fiscal, “tenemos que recuperar ese punto de coparticipación y avanzar rápidamente en la reparación histórica porque sería muy beneficioso para Chubut” insistiendo en que no es ningún condicionamiento “porque si se aprueba el Pacto Fiscal no se podrá en el futuro hacer ningún reclamo”.

Recuperar unos 5100 millones

En la conferencia de prensa, que el bloque del PJ-FpV realizó en el medio día de hoy, la diputada Gabriela Dufour explicó que Chubut recuperaría en el año unos 5100 millones de pesos, “le solucionaría para el 2018 el problema del déficit que tiene la provincia, por lo que entendemos que no es una cifra significativa para el Gobierno Nacional pero una verdadera solución para Chubut”.

Camino de consenso

Sobre las expresiones del Secretario General de los Petroleros Privados, Jorge “Loma” Avila para que los diputados acompañen el Pacto Fiscal, Carlos Gómez dijo que hay que habilitar un camino de consensos para que se pueda aprobar el Pacto Fiscal “pero exigiéndole al Gobierno Nacional una igualdad de trato como la tuvo con la provincia de Buenos Aires con su reparación del conurbano”.

Indicó que Nación debe tener consideración con Chubut, “hay que continuar la discusión que empezó Mario Das Neves y siguió el ministro Pablo Oca, no hay problema en analizar el Pacto Fiscal pero la Nación debe garantizarnos la reparación histórica”.

Buscando beneficios

En tanto, el diputado Blas Meza Evans expresó que las dificultades que tienen los intendentes no es la misma que la Provincia o la Nación como producto de una política económica que está destruyendo a los argentinos y que lleva a los intendentes a buscar salvavidas que no son tales, “sería muy importante que los intendentes, las distintas Cámaras y los que se han expresado a favor del Pacto Fiscal lo lean para que sepan los perjuicios que ocasionará firmarlo”.

Blas Meza solicitó el acompañamiento de todos los sectores al bloque y al gobernador para que se acelere el reclamo de la reparación histórica por parte del Gobierno Nacional, “nosotros como bloque estamos dispuestos a acompañar al gobernador a Buenos Aires para seguir con la discusión”.

Por su parte la diputada Viviana Navarro dijo que el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares ha manifestado que el Pacto Fiscal no trae ningún beneficio para Chubut, “pareciera que la provincia está en un callejón sin salida y que la única posibilidad es acompañar el Pacto Fiscal, la propuesta del bloque es como una luz de esperanza para Chubut, es lo que nos corresponde y espero que éste reclamo sea aceptado por Nación”.

Por último, Gustavo Fita agregó que al Pacto Fiscal no se le puede hacer ninguna modificación, “por lo que tendemos que buscar algún beneficio para Chubut, el gobernador tiene el apoyo de este bloque para buscar todas las soluciones posibles para que la provincia salga adelante, y estamos colaborado con Arcioni aportando un granito de arena para que podamos salir de esta encrucijada”.