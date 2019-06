“Brindaremos a los jóvenes posibilidades y herramientas para que cumplan sus sueños”, dijo Arcioni

Lo expresó ante cientos de jóvenes militantes de Rawson con quienes compartió un ida y vuelta enriquecedor.



Mariano Arcioni, gobernador y candidato a la reelección por Chubut al Frente encabezó un encuentro con cientos de jóvenes de Rawson. Acompañado de la candidata a diputada provincial e intendenta de la ciudad capital, Rossana Artero, pusieron en valor la presencia de los mismos y se abrió un intercambio enriquecedor.



El encuentro se realizó en un colmado salón del Parque Recreativo SEC, donde además participaron los candidatos a diputados provinciales por la Lista 1001, Juan Pais, Graciela Cigudosa, Roddy Ingram y cientos de militantes de la agrupación Jóvenes al Frente de Rawson.



Al dirigirse a los jóvenes, Arcioni destacó: “es muy importante ver sus intenciones de participar en política. La idea de la política no es ser un funcionario público, se hace desde diferentes ámbitos, desde cada lugar donde están”.



Agregó: “muchos ejercieron política y no se han desempeñado como corresponde, con esas malas conductas hay un descreimiento de la clase dirigencial. Cuando me convocaron para ser funcionario no venía de la clase dirigencial, partidaria, pero esas oportunidades no siempre se dan y cuando tomé la decisión de involucrarme con funciones y responsabilidades me planteé dejar de ser un crítico de café para ser partícipe de la transformación de una provincia que queremos”.



“Nos costó mucho, hay quienes obstaculizan pero jamás bajé los brazos. La política es buena, debemos sentirnos orgullosos de lo que uno está haciendo y ustedes deben sentirse orgullosos de ser chubutenses, de lo que son y lo que hacen para colaborar y cambiar la realidad”, expresó Arcioni.



Asimismo, les aseguró que “les brindaremos las posibilidades y herramientas para que cumplan sus sueños y esperanzas. Cuidamos nuestro recurso humano, no recortaremos los gastos por el hilo más delgado, que son los trabajadores”.



Llamó a los jóvenes a seguir trabajando por la provincia porque “se viene el recambio generacional, poniendo valores a la política, el valor de la honestidad, sacrificio y respeto”.



Transformación



El moderador del encuentro fue Pablo Ramoa, encargado de la agrupación Jóvenes al Frente en Rawson agradeció “el compromiso de estar hoy aquí. Gracias a cada joven por el compromiso y apoyo a nuestros candidatos.

El camino de transformación es posible, estamos unidos y al frente, a un paso de elegirlo a Mariano para que siga como nuestro conductor”.



“Esto es para aquellos que quieren hacer política y no hacerse de política”, destacó ante un colmado salón.

