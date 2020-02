Buscan dar vida al Hotel Futaleufú con la creación de un polo científico tecnológico

El proyecto es impulsado por el intendente de Trevelin, Héctor «Cano» Ingram. De esta manera aprovechar los restos del hotel ubicado denreo del predio de Hidroeléctrica Futaleufú en la margen sur del Parque Nacional Los Alerces.

El proyecto serí la creación de un Polo Científico y Tecnológico. La idea lleva varios meses de “maceramiento”, y tiene su origen en una iniciativa que a mediados de la gestión anterior, cuando Ingram era concejal, acercó un profesional del CONICET, a través del actual diputado Provincial Carlos Mantegna. La propuesta fue incluso presentada al ex intendente y a funcionarios del entonces gobernador Mario Das Neves, quien había dado el visto bueno y hasta comprometido alguna posibilidad de inversión a través del gobierno provincial en materia de infraestructura. Sin embargo, no pasó de allí.

Durante el año 2019, en el marco de reuniones que el actual Intendente y su equipo mantuvieron con autoridades y referentes de instituciones, entre ellas las de investigación científicas y educativas como el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ingram planteó la idea de retomar aquel proyecto inicial e incluso ir más allá y crear en el ex hotel Futaleufú un “Polo Científico Tecnológico”.

Desde sectores académicos, la propuesta fue evaluada de forma positiva. Ante el consenso logrado, el Jefe Comunal presentó, aunque de manera informal, la propuesta a autoridades del Gobierno Provincial, entre ellos al propio gobernador Mariano Arcioni y al secretario de Ciencia Tecnología y Cultura de la Provincia, Mauro Carrasco. También, hizo lo propio con autoridades del Gobierno Nacional en su reciente viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para comenzar a darle forma al proyecto, el Poder Ejecutivo Municipal convocó a una reunión a autoridades y representantes de instituciones educativas, tecnológicas o de instituciones que pudieran estar relacionadas con la iniciativa. Ese encuentro se realizará este viernes 21 en la “Sala de Situación” de la Municipalidad de Trevelin y será encabezada por el intendente Héctor Ingram.

