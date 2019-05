Buzzi: “Vamos a poner mucha garra para salir adelante”

El candidato a Intendente reunió a vecinos, referentes locales y líderes de agrupaciones sociales “para escucharlos y sumarlos a este movimiento que nace de la necesidad de unirnos para afrontar esta difícil situación del país que, como no puede ser de otro modo, también afecta a los comodorenses. Pero también –agregó- ante la inacción de quienes hoy y aquí deberían aportar soluciones”.

Así lo aseguró Martín Buzzi este sábado en el Salón de Petroleros de la Ciudad de Comodoro, donde se llevó a cabo un encuentro abierto a la comunidad. Allí, los comodorenses manifestaron sus diferentes preocupaciones y necesidades con las que conviven diariamente como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país y los problemas propios de “una ciudad que parece en muchos casos sumida en el abandono”.

“Sabemos que nuestra ciudad atraviesa una situación compleja, como gran parte de los argentinos, debido a los últimos años de abandono que generaron grandes falencias en servicios y necesidades básicas como lo son el gas, la luz y el transporte”,sostuvo Martín Buzzi en el encuentro. “Conozco cada barrio de esta ciudad y nos acercamos semana tras semana a los vecinos para escucharlos; a pesar de la difícil situación a la que hacen frente, los comodorenses tienen toda la voluntad de salir adelante y saben que la única manera es trabajar unidos”, agregó.

En ese sentido, Buzzi afirmó que “el compromiso de los comodorenses con su ciudad es el mayor valor que podemos tener, y en ese sentido estamos dispuestos a sumar toda nuestra experiencia para que juntos trabajemos para garantizar a los vecinos servicios básicos que hoy no reciben”. Además agregó que “estamos acá porque sabemos que Comodoro necesita encontrarse, escucharse y unirse para poder construir una ciudad que nos de trabajo”.

“Todos queremos que Comodoro sea siempre nuestra casa, por eso vamos a trabajar para que esto suceda, para que podamos disfrutar plenamente de nuestra ciudad y no tengamos que angustiarnos y tener miedo cada vez que llueve, por ejemplo. Por eso quiero que sepan que pueden acercarse todos los que quieren esto como nosotros, porque tenemos ganas como todos ustedes de que Comodoro se ponga en marcha”, dijo Buzzi.

Share on: WhatsApp