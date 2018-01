Conde a Bulacios: “Presumo que su silencio también fue fruto de su ignorancia”

Por posible uso de agua pública por parte de PAE

Estimado ex correlacionaro

y actual titular del Instituto Provincial del Agua, tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de sus manifestaciones públicas, vertidas a consecuencia de la Carta Documento que le cursará advirtiéndole que accionaria judicialmente si el uso de agua pública requerida a ese Organismo y por parte de la empresa PAE fuera eventualmente extraída del acueducto Lago Muster – Comodoro Rivadavia.

Su respuesta alude a dos conceptos básicos: ignorancia y mala fe.

Pues responderé a sus reproches.

A fin de introducirnos en el tema, debo recordarle que después de publicado el edicto de oposición, le consulte si el agua pública se extraería del acueducto. Lo hice telefónicamente, por Whatsapp. Sé que el mensaje lo leyó, y sin embargo no me contestó. Presumo que su silencio también fue fruto de su ignorancia.

Nuestro Acueducto pierde la mitad del agua que bombea desde su origen hasta su destino. ¿Dónde está esa perdida? En las roturas solamente o se extrae agua para otros fines y no lo sabemos?

Hice averiguaciones en Comodoro a gente entendida en la materia, quiénes me aseguraban que sólo podía tratarse del agua del acueducto por la ubicación de los pozos, en el ejido de Comodoro Rivadavia.

Para mayor información, debe Usted saber que la ley XVII nro. 88 establece en su artículo 17, que la autoridad de Aplicación (IPA) podrá imponer zonas o áreas de protección hídrica en el perímetro de los cursos naturales o artificiales de agua, lagos, lagunas, diques y embalses, o determinadas zonas de acuíferos subterráneos a los efectos de la regulación de las actividades que allí se realicen y con el objeto de evitar alteraciones o degradaciones de las aguas y así procurar la protección y calidad de las mismas.

No le parece que si el edicto alude al Ejido de Comodoro Rivadavia, pues las restricciones normativas aparecen elocuentes en el análisis del caso, se trate del acueducto o de aguas subterráneas.

Me parece también que la publicación oficial es defectuosa, aludiendo a las aguas públicas, de propiedad del Estado y por ende de los habitantes del Chubut, sin hacer ninguna especificación del origen de extracción del líquido elemento, en un momento de absoluta conmoción en toda la zona sur de la provincia por el fenómeno del agua, habiéndose declarado la emergencia hídrica a nivel provincial y municipal en Comodoro Rivadavia.

Finalmente contaba con el vencimiento del plazo administrativo a fin de formular la impugnación y dada la relevancia del asunto, no dude en cursar la Carta Documento.

En lo que respecta a la mala fe que me endilga debo decirle que la empresa PAE no me genera la menor confianza en orden a sus acciones de cualquier naturaleza que fueran, se trate de su faz comercial o empresarial, ello así por cuanto una organización de esta naturaleza que paga coimas para su desarrollo y expansión demuestra no solo su mala fe sino la conducta degradante más nefasta que pueda una persona ostentar, capaz desde luego de transgredir cualquier legislación vigente. Lo mismo ocurre con el Gobierno, como lo fuera el de Das Neves, que cobró la coima para permitir que esta empresa usufructe tamaño negocio a cambio de monedas para la provincia, transgrediendo para ello la Ley y la Constitución.

Así las cosas, ¿cree que mi conducta puede estar tildada de mala fe en comparación a los hechos y consideraciones precentemente descriptivas? ¿Usted que piensa estimado Bulacios?

¿Podemos confiar a ojos cerrados de estos actores de la realidad política y económica de la provincia? ¿Los ciudadanos no deberíamos estar atentos aún a riesgo de equivocarnos?

La realidad nos indica con creces que nos ha ido bastante mal con estos señores.

Trabajemos en defensa de la gente, cuidemos el agua y el medio ambiente, y por favor, erradiquemos los espantosos ejemplos vividos de corrupción, actuando con honestidad.