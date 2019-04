Continúa 15% de descuento para empleados públicos, jubilados y beneficiarios de la Tarjeta Social de Chubut

Además, el Gobernador firmó acuerdo de precios con pescaderías para descuentos en productos de la canasta de Semana Santa. “Demostramos políticas claras de acompañamiento a todos los sectores en estos momentos difíciles”, destacó el mandatario.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este martes por la tarde en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno en Rawson, la firma de la continuidad del programa de acuerdo de precios con supermercados para el beneficio del 15% de descuento, en productos de almacén y bebidas, para empleados públicos, jubilados y beneficiarios de la Tarjeta Social de Chubut.

También, el Gobernador concretó la rúbrica con pescaderías y supermercados de la provincia sobre una canasta de productos tradicionales de Semana Santa, que recibirán un descuento para la protección de los sectores más vulnerables.

De la ceremonia participaron los ministros de la Familia, Valeria Saunders, de la Producción, Hernán Alonso; los subsecretarios de Industria, Leandro Cavaco y de Desarrollo Agropecuario y de Agregado de Valor, Pablo Muñoz; los intendentes de Gaiman, Mariano García Aranibar, de Trevelin, Omar Aleuy y de Corcovado, Ariel Molina; la diputada nacional, Rosa Muñoz; junto a diferentes funcionarios del gabinete provincial, titulares de entes descentralizados, propietarios y representantes de supermercados y pescaderías que participan del acuerdo.

En la oportunidad, Arcioni puso en valor la serie de acuerdos que viene concretando el Gobierno de la Provincia con diferentes sectores comerciales, y destacó “el compromiso de las cadenas y de las pescaderías por los precios acordados. Un Estado que cumple con su deber de estar con cada uno de los vecinos, acompañando en momentos de crisis, más aún cuando vemos la inflación proyectada en los 5 puntos mensual para la Patagonia, y se suma a la quita de subsidios de Nación”.

Luego, el Gobernador describió que “este acuerdo se da en un contexto de devaluación e inflación acumulada del 250% en tres años, con desocupación y empresas que presentan procedimientos de crisis, una cada tres días y comerciantes que cierran sus puertas”.

En esa línea, Arcioni sostuvo que “con todos los funcionarios trabajamos para ordenar la Provincia y no nos quedamos detrás de un escritorio victimizándonos, trabajamos por nuestros jubilados y pensionados, estudiantes, trabajadores, por todos los sectores”, y añadió que “no es justo para una Provincia que dio y da tanto a la Argentina tener 11 mil tarjetas sociales, no me causa gracia sino por el contrario vamos a seguir trabajando para bajar estos índices. Las personas no son números, son familias con esperanzas, sueños para cumplir y el Estado tiene que estar a su lado”.

10 acuerdos

Por su parte, el ministro Hernán Alonso detalló que “empezamos con esta política de acuerdos de precios y llevamos diez, incorporando a los beneficiarios de Tarjeta Social a pedido de la titular de la cartera de la Familia, Valeria Saunders; en momentos de crisis que hace que todos hagamos un esfuerzo”.

Generó 5 millones de pesos de ahorro

A su turno, el subsecretario de Industria, Leandro Cavaco dijo que “estamos celebrando hoy tres nuevos convenios, y recuerdo que son 10 desde octubre del año pasado a la fecha, en una política de tipo federal que beneficia a los chubutenses, y por este trabajo agradezco públicamente a mi equipo”.

Además, el funcionario resaltó la continuidad del convenio “que iniciamos con supermercadistas y que tuvo excelentes resultados porque generó 5 millones de pesos de ahorro para los empleados públicos, generando a cambio un incentivo para el consumo en estas cadenas de supermercados. Profundizamos para llegar a jubilados y pensionados y beneficiarios de Tarjeta social, para alcanzar a no menos de 85.000 personas de y los municipios pueden adherir a este convenio, sobre artículos de almacén y bebidas”.

Convenios firmados

En este contexto son trece las pescaderías que se sumaron a la iniciativa y se ubican en Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Playa Unión, Sarmiento y Esquel: “Del Cabo”, “Delicias del Mar”, “El Faro”, “La Pescadería”, “Noelia”, “La Gitana”, “El Rusito”, “Fer & Fer”, “Orcas del Sur”, “Valentina”, “El Timón del Sur”, “San José”, y “Atlántida”.

Asimismo, el acuerdo alcanzado con las cadenas de supermercados permite que el atún, la caballa, tapa pascualina, mayonesa, roscas y huevos de Pascua, adquiridos en los supermercados La Anónima S.A, Carrefour, Autoservicio Todo, Wal-Mart, Vea, JUMBO y Chango Más, durante Semana Santa, reciban un descuento del 15% para el público en general.

A su vez, Arcioni firmó con los titulares y representantes de las cadenas de supermercados “La Anónima”, “Carrefour”, “Vea”, “Jumbo”, “Walmart”, “Chango Más”, y “AutoServicio Todo”, la continuidad del programa de descuentos firmado el 23 de octubre de 2018, en productos de almacén y bebidas. En este caso, el beneficio es del 15% para empleados, jubilados y pensionados del Estado provincial, como así también de titulares de la Tarjeta Social chubutense.