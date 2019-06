Corcovado: Salud promueve colecta externa

El Ministerio de Salud que conduce Adrián Pizzi, convoca a la población, a través del Servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal de Esquel junto con el Hospital Rural de Corcovado a participar de una nueva colecta de sangreque se desarrollará el próximo 5 de junio en la localidad cordillerana.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural de Corcovado, en el horario de 9.00 a 14.00 hs.

Estrategia consolidada

Sobre la propuesta, la Jefa del Servicio de Hemoterapia y referente del Banco de Sangre del Hospital Zonal Esquel, Laura Jones recordó que “con la presente convocatoria externa se consolida una estrategia de trabajo que refleja tanto el fortalecimiento del equipo de trabajo del Banco de Sangre, como la intención de la comunidad cordillerana a través de sus instituciones de participar y comprometerse con la donación voluntaria de sangre”.

“Necesitamos acercarnos a toda la población cordillerana, más allá de quienes viven en Esquel, involucrando a referentes e instituciones y lo estamos logrando con muy buenos resultados en cada colecta”, agregó.

En esta oportunidad, la referente destacó que se articuló la organización y promoción con nuevos actores sociales “garantizando espacios adecuados y listas de pre-inscriptos, que facilitan el trabajo técnico y sanitario de la extracción”.

Además del equipo sanitario del Hospital Rural Corcovado, participan el Grupo de Trasplantados y Pacientes en Lista de Espera del Área Programática de Salud Esquel, la cooperadora del Hospital Zonal Esquel, la Municipalidad, la secretaria de Cultura de Trevelin con su proyecto R, y la brigada de incendios de Corcovado.

Requisitos para donar

Desde el Banco de Sangre, se recuerda que previo a la extracción, se realizará un cuestionario a cada persona, para garantizar la seguridad transfusional de los donantes y los futuros receptores de la sangre. Finalmente, luego de la donación, se brindará un espacio y tiempo de desayuno.

Además, los requisitos y las condiciones básicas para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos.Para donar, no hace falta estar en ayuno, solo se debe evitar el consumo de grasas y lácteos, ingerir antes de la donación abundante cantidad de líquidos y no haber donado sangre en los últimos dos meses.

Asimismo, se recuerda que las mujeres embarazadas no pueden donar, pero en el período menstrual pueden hacerlo sin inconvenientes. Por otro lado, la persona no debe haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos seis meses; no haber usado drogas endovenosas; no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no haber sido operado ni trasfundido en el último año; y no padecer enfermedades que sean trasmitidas por sangre.