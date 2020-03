Coronavirus: Chubut informó que no tiene casos confirmados y trabaja en el distanciamiento social de viajeros

La medida alcanza a todas las personas “provenientes de cualquier país europeo, y no ya únicamente de Italia, y también de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Irán y Japón”, y está directamente relacionada “con la responsabilidad social individual, de cada ciudadano”, expresó la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología del Ministerio de Salud del Chubut, Teresa Strella._

La directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología del Ministerio de Salud del Chubut, Teresa Strella, brindó este miércoles en Rawson una conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus, en el marco de la cual confirmó que “por el momento, en la provincia de Chubut no tenemos documentados casos confirmados de coronavirus”, y destacó que se está trabajando en “el distanciamiento social selectivo de los pasajeros provenientes de países afectados, para que se queden en sus casas por espacio de 14 días, evitando especialmente la concurrencia a espacios públicos”.

Situación nacional y nueva definición de casos sospechosos

En diálogo con la prensa, Strella señaló que “al día de hoy, a nivel nacional tenemos reportados un total de 19 casos, los cuales son todos importados, lo que significa que no tenemos documentada todavía la circulación del virus en la región, por lo que no estamos en el mismo nivel de problemática que otros países del mundo donde ya se han reportado casos locales”.Del mismo modo, la referente provincial explicó también que “lo que sí se ha modificado en las últimas horas, a nivel nacional, es la definición de los casos: en pocas palabras esto significa que a partir de hoy los equipos de Salud vamos a pasar a considerar como casos sospechosos a todos los viajeros provenientes de cualquier país europeo, y no ya únicamente de Italia, y también de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Irán y Japón”.

Distanciamiento social de viajeros

Asimismo, Strella resaltó que “más allá de esto, es importante seguir destacando que, por el momento, en la provincia de Chubut no tenemos documentados casos confirmados de coronavirus”, agregando además que “los números que se han estado barajando de manera pública durante las últimas horas corresponden a viajeros que han regresado de alguno de los países anteriormente mencionados, y que por precaución han realizado un distanciamiento social, aun cuando se encuentran asintomáticos”.De manera que “todos los viajeros provenientes de países donde el virus manifestó una circulación local están siendo identificados y estamos trabajando en monitorearlos durante 14 días, haciendo un especial hincapié en la importancia del distanciamiento social selectivo”, sostuvo la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología.“El número de personas identificadas y monitoreadas es, por lógica, un número muy dinámico y cambiante, ya que en las próximas semanas seguirán ingresando al territorio provincial nuevos viajeros provenientes de distintas partes del mundo”, manifestó, detallando que “es por esto que desde el Ministerio de Salud vamos a estar tratando de reportar lo más fielmente posible su evolución y las incidencias, a través de un reporte diario”.Además, Strella señaló que “en esta etapa de trabajo la herramienta con la que contamos para la identificación de estos viajeros y su posterior monitoreo, durante la instancia de distanciamiento social selectivo, es la vía telefónica y la ocurrencia de rumores”, precisando que “en Epidemiología hablamos de rumores cuando hay una fuente de información a confirmar, ya sean los equipos de salud, las instituciones educativas o los propios interesados, mediante la cual se nos da aviso que acaba de ingresar a la provincia un viajero que proviene de alguna de las regiones previamente mencionadas”.

Vigilancia epidemiológica

“Mientras tanto, desde el equipo de salud provincial vamos a seguir trabajando en lo que nosotros denominamos vigilancia epidemiológica, la cual consiste en identificar los casos potenciales de coronavirus, de pacientes con síntomas febriles provenientes de alguno de los países donde hay circulación local de virus, para así poder ingresarlos a un circuito de diagnóstico que nos permita confirmar o descartar la ocurrencia de coronavirus”, comentó Strella.

Responsabilidad social individual

Por otro lado, la funcionaria provincial indicó que “el distanciamiento social tiene que ver con la responsabilidad social individual, de cada ciudadano, y prevé que los pasajeros provenientes de países afectados se queden en sus casas por espacio de 14 días, evitando especialmente la concurrencia a espacios públicos”.“En tal sentido, nosotros como equipo de Salud recomendamos a los viajeros recién llegados de alguna de las zonas de riesgo que no concurran ni a la escuela ni a sus trabajos; dejando además bien en claro que estamos trabajando con las distintas instituciones para poder mejorar día a día el circuito de las comunicaciones de modo tal que este distanciamiento social sea realmente eficaz”, dijo.En esta línea, comentó que desde el Gobierno Provincial “se está trabajando para implementar en las próximas horas un número telefónico, el cual será difundido en su debido momento, a través del cual cada viajero pueda no sólo avisar que está de regreso y que va a realizar el distanciamiento social, sino también dar aviso de sus síntomas febriles, en caso de que los posea, de forma tal que se pueda acordar con él el ingreso a un circuito de salud diferenciado”.

Medidas de prevención

Igualmente, Strella recordó las medidas de prevención que cada uno debe adoptar para evitar el contagio, detallando que “son las mismas medidas de prevención que recomendamos todos los años a la hora de hacer campañas de difusión sobre las infecciones respiratorias. En tal sentido, resulta fundamental el lavado frecuente de manos con agua y jabón. El alcohol en gel, por su parte, complementa este lavado, pero no lo reemplaza en ningún caso”.“Asimismo, es fundamental que al toser o estornudar la persona lo haga en el pliegue de su codo, y no en la mano, ya que la mano puede contaminarse con la saliva del individuo, el cual luego a través del contacto con diversas superficies podría extender el contagio a otras personas”, añadió.