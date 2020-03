Coronavirus: Restringen horarios de atención al público de comercios y transitabilidad en toda la provincia

Los locales comerciales podrán permanecer abiertos hasta las 19:30 horas, mientras que el tránsito en todas las localidades de la Provincia será permitido hasta las 20:00 hs, hasta que se instruya lo contrario.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad del Chubut, que conduce Federico Massoni, estableció nuevas medidas preventivas para evitar la propagación del virus COVID-19 y en virtud a la cantidad de personas que fueron demoradas en las últimas horas por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Este mediodía, los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Salud, Fabián Puratich; de Seguridad, Federico Massoni, brindaron una conferencia de prensa desde Sala de Situación de Casa de Gobierno acompañados por sus pares de Educación, Andrés Meiszner; de Economía, Oscar Antonena; de Infraestructura, Gustavo Aguilera y el secretario de Trabajo, Cristian Ayala.

Se dispuso mediante resolución Nº 25 restringir el horario de atención al público de locales comerciales, los cuales sólo podrán permanecer abiertos hasta las 19:30 horas, hasta que se instruya lo contrario, incluidos los comercios con el servicio de delivery.

Asimismo, se establece la restricción del tránsito en calles, avenidas y rutas de todas las localidades de la Provincia, hasta las 20:00 horas, salvo las excepciones de emergencia sanitaria, por tiempo indefinido.

228 demorados en las últimas 24 horas

Al respecto, el Ministro Massoni, manifestó que “lamentablemente seguimos con gente que no asume la responsabilidad y no se da cuenta el cuidado que debe tener. El cumplimiento de la norma es para proteger al de al lado, y el cumplimiento de la norma del de al lado es para proteger a uno. Con esa actitud de solidaridad es la única manera de proteger a los chubutenses”.

“Ayer se ha generado un ajuste instruido por el Gobernador con el cual hablé durante toda la noche porque hemos tenido novedades en todos los puntos provinciales”, informó el funcionario provincial.

En este sentido, Massoni detalló que “en las últimas 24 horas detuvimos a 228 personas en toda la provincia, se han secuestrado 53 vehículos, 18 camiones chilenos que no cumplieron la normativa en Chubut. No podemos normar cuestiones de competencia nacional, como es el ingreso al territorio nacional, pero ya que están autorizados podemos establecer la normativa de cómo deben comportarse estos extranjeros en la provincia. Al no haberla cumplido se procedió al secuestro de los camiones y detención de sus choferes. Además se clausuraron 2 comercios; uno en Puerto Madryn y otro en Trelew”.

“Hay retenes policiales en todos lados trabajamos en todos los municipios, estoy en contacto con todos los intendentes y jefes comunales porque repito: Si todos trabajamos en conjunto podemos ralentizar la transmisión del virus. El hecho de que Chubut no tenga casos no es que no lo vamos a tener, los podemos tener pero no nos tiene que genera una psicosis sino responsabilidad de cumplir a rajatabla con esta cuarentena decretada por el presidente de la Nación”, completó.

Comerciante de Trelew

Sobre el caso del comerciante de la ciudad de Trelew que no cumplió aislamiento luego de volver de Brasil, Massoni señaló que “todos son conocedores de la norma en el decreto nacional y resoluciones provinciales. Si alguien que viene de un Estado considerado un país rojo o caliente que podría poner en riesgo la salud de los argentinos, como es Brasil, que no asumió la responsabilidad que debía asumir, y apenas llegado de Brasil comenzó a atender un negocio y estar en contacto con empleados, clientes poniendo en un riesgo exponencial a los trelewenses y chubutenses es un total irresponsable”.

“Cuando nos percatamos de la situación junto a Salud procedimos a una cuarentena compulsiva y le tienen que caber las responsabilidades penales por incumplimiento de los artículos 205 y 239 del código penal. Ha incumplido con todas las normativas establecidas tanto a nivel nacional como provincial y estamos hablando de las consecuencias y denuncias que tendrá por ello”, remarcó el Ministro de Seguridad.

Lugares de detención

Al ser consultado por la prensa, el ministro Massoni señaló que se dispuso al Hotel Deportivo de Rawson y el COSE, como lugares de detención y expresó que “estamos trabajando para que Comodoro Rivadavia y Esquel tengan la infraestructura necesaria. De igual manera no queremos que con los lugares de detención perjudicar los lugares que pueda requerir salud, porque este Gobierno va a priorizar la salud de todos nuestros coprovincianos”.

Transitabilidad

El Ministro de Seguridad recordó a los ciudadanos a la hora de trasladarse “llevar documento porque lo que establece el decreto nacional y las resoluciones provinciales, es que uno está autorizado a comprar pero al lugar más cercano a su domicilio”.

“Les pido un favor, porque va a ser muy drástica la aplicación por parte de la fuerza de seguridad. La autorización de ir a comprar estamos hablando que sea dentro del marco de la necesidad de una familia, no el paseo diario. La cuarentena es compulsiva y obligatoria para todos los ciudadanos”, remarcó.

Por último, Massoni señaló que “la página seguridad.chubut.gov.ar/, hay una parte donde uno debe justificar el pedido que está haciendo para circular. En ese pedido se está tardando porque se analiza punto por punto cada uno de los fundamentos y no es una cuestión automática. Siempre priorizando la salud en base a una cuarentena. No teniendo la confirmación no están autorizados a circular”.