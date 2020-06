COVID-19: Salud insistie en la importancia del comportamiento social para prevenir la transmisión

“Seguimos viendo que de cada caso que se confirma, la cantidad de casos estrechos que se genera es altísima. Tenemos más de 400 contactos estrechos y eso es porque evidentemente nosotros como sociedad estamos relajados, pensando que no va a pasar nada”, expresó el titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, quien también destacó que “hemos visto que muchos de los contactos estrechos son por haber compartido el mate, en lugares pequeños, cerrados, y por cenas donde se comparten las bebidas”.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones esta mañana, al brindar una conferencia de prensa en Rawson, en Casa de Gobierno, junto al ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini.

Parte epidemiológico provincial

En diálogo con la prensa, el ministro Puratich se refirió en primer lugar al parte epidemiológico provincial difundido este domingo por la noche y señaló que “al día de la fecha tenemos 104 casos sospechosos con nexo epidemiológico en la provincia: 23 en el Área Programática Trelew, 79 en el Área Programática Comodoro Rivadavia y 2 en el Área Programática Norte”.

“Este parte se cerró a las 20 horas de ayer (domingo) y hasta ese momento había 3 casos positivos nuevos con nexo epidemiológico en el Área Programática Comodoro Rivadavia, y un total de 96 casos confirmados”, detalló, agregando que “posteriormente se siguió trabajando y alrededor de la medianoche se sumó un caso positivo más en la localidad de Comodoro Rivadavia, que es trabajador de la salud”.

Además, el titular de cartera sanitaria comentó que “tenemos ya recuperados en la provincia 23 de estos pacientes: 15 en el Área Programática Trelew, 7 en el Área Programática Comodoro Rivadavia y 1 en el Área Programática Norte”.

A su vez, “hay en estudio 412 contactos estrechos y ya se llevan descartados 714 casos sospechosos”, indicó.

Estudio de foco en el lugar

Sobre el último caso positivo confirmado en Comodoro Rivadavia, Puratich sostuvo que “se está haciendo el estudio de foco en el lugar donde se desempeñaba el trabajador de la salud, que es el Hospital Alvear”, y explicó que “por el momento se inició una reestructuración del trabajo dentro de la institución, que estaba dividida en dos áreas muy claras: un sector donde se atendía a los pacientes de Covid-19, donde hay servicios de Terapia Intensiva, Clínica Médica y Guardia; y otra parte, que está destinada a la atención de todo lo que no es esta enfermedad”.

“Este trabajador trabajó en el área Covid, así que se tomaron los recaudos pertinentes”, remarcó.

“El comportamiento social de las personas es muy importante”

Por otra parte, el ministro de Salud aprovechó la oportunidad para volver a resaltar que “el comportamiento social de las personas es muy importante”, ya que “independientemente de todo lo que se pueda hacer para proteger a cualquier persona, es muy importante llevar adelante la vida social posterior o la vida social intralaboral con todas las medidas de precaución”.

“Seguimos viendo que de cada caso que se confirma, la cantidad de casos estrechos que se genera es altísima. Tenemos más de 400 contactos estrechos y eso es porque evidentemente nosotros como sociedad estamos relajados, pensando que no va a pasar nada”, lo cual “lleva a que no nos cuidemos, a que no respetemos las normas que tenemos que respetar, como son el distanciamiento social y el uso del tapabocas cuando estamos en reuniones con otras personas”, expresó Puratich.

“Hemos visto que muchos de los contactos estrechos son por haber compartido el mate, en lugares pequeños, cerrados, y por cenas donde se comparten las bebidas”, destacó Puratich.

Gran responsabilidad

Por otro lado, el ministro de Salud resaltó que “tenemos una gran responsabilidad como Gobierno, como Ministerio de Salud, pero también una gran responsabilidad social e individual, porque si una persona no se cuida pone en riesgo a muchísimas otras personas”.

“No puede ser que de cada caso que se confirme, tengamos semejante cantidad de contactos estrechos, cuando sabemos que en 6 localidades de la provincia el aislamiento social, preventivo y obligatorio, continua igual”, manifestó, agregando que “en el resto de las localidades de la provincia, que no son inmunes y que pueden tener casos y brotes, el distanciamiento social es fundamental y, si no se puede cumplir con ese distanciamiento, lo son el uso del cubreboca, el lavado de manos frecuentes con agua y jabón y el resto de las medidas de prevención que todos los días reiteramos”.