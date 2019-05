Denunciará a pesqueras por arrojar basura en la Península Valdés

Más de 4.000 cajones de pesca fueron recolectados en las costas del Área Natural Protegida Península Valdés, a partir del plan de limpieza que están realizando desde hace más de un mes los ministerios de Turismo y Áreas Protegidas –que encabeza Néstor Garcia– y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. “Esta semana vamos a realizar las denuncias pertinentes con identificación de todos los cajones”, aseguró el Ministro Garcia.

“Es indignante la cantidad de basura que tiran los barcos pesqueros en toda la costa. Se arman verdaderos basurales. El personal de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas, los guardafaunas, Ambiente y propietarios de campos están haciendo un trabajo muy arduo”, indicó Garcia.

“Tenemos la firme decisión de denunciar esta semana porque cada uno tiene que ser responsable de la basura que arroja. Hemos recolectado en distintas playas de Península Valdés y la zona de Punta Ninfas. Encontramos todo tipo de desechos de la industria pesquera, no sólo cajones”, señaló el Ministro.

El plan de limpieza comenzó en marzo y los trabajos fueron realizados en primer lugar en determinadas zonas que tienen presencia sólo temporal de aves y mamíferos marinos durante estos meses.

“Nos estamos haciendo cargo de una tarea que no nos corresponde, porque no debería haber basura de la pesca en ningún lado. Así como quienes visitan una playa deben regresar con sus residuos, los barcos no tienen por qué usar el mar de basurero”, expresó el Ministro.

“Este tipo de cosas repercute en todos los aspectos: no sólo afecta mucho a los ecosistemas costeros y su fauna, sino además a los recursos turísticos de Chubut. Buscamos posicionarnos como destino único de naturaleza en el país, por eso la conservación de nuestros hábitats naturales debe ser una prioridad. Es tarea de todos y de todos los sectores”, completó el Ministro.