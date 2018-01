Di Filippo le respondió al tribunal de disciplina del PJ

El Diputado Alfredo Di Filippo le respondió al tribunal de disciplina del Partido Justicialista luego de recibir una carta documento en la que fue notificado de un pedido de sanción. La carta fue enviada a nuestra redacción y dice:

Estimada compañera Irene Marta:

Hace unos días recibí una extensa carta documento (dos carillas) en la que me notificas como Presidente del Tribunal de Disciplina de un pedido de sanción originado en una denuncia por mis actuaciones como legislador provincial.

En principio, estimada Irene Marta, no te iba a contestar porque en general ignoro a las actuales autoridades del Partido Justicialista surgidas de maniobras judiciales y sin representatividad alguna como quedó ampliamente demostrado en las últimas elecciones generales en las que bajo cuya conducción, el justicialismo logró un meritorio tercer puesto entre los tres candidatos con alguna posibilidad, seguramente deberán estar satisfechos porque por lo menos lograron podio y superaron al MAS y a los socialistas, que a esta altura no es poca cosa.

Como me estoy poniendo viejo y claramente dice Perón en Conducción Política…“en política no hay que enojarse, puesto que uno no persigue intereses personales…no hay porqué tomarse las cosas a la tremenda: no conduce a nada.” No pensaba como te decía, contestar tu detallada Carta Documento, y dejar que los sabios conductores partidarios (de sello) decidieran lo que considerasen oportuno.

Pero también agrega Perón refiriéndose al enojo: “es más fácil decir estas cosas que hacerlas…” y es verdad, a veces es difícil no enojarse y más cuando un compañero tuvo la amabilidad de acercarme la documentación que inicia este ingente y sesudo trabajo del tribunal que presidís en el que te encaramaste por pedido de las bases y un apoyo popular indiscutible llevada en andas por el pueblo peronista.

Resulta ser que las actuaciones se inician por las autoridades de los Concejos de Localidad partidarios de VIRCH-VALDES y lleva las rúbricas de Nicanor Arbeletche y Norma Cerrudo. Veo que como decía el General está primando “la juridicidad liberal….” sobre la militancia y la persuasión, porque justamente en donde el justicialismo sufrió en las últimas elecciones la derrota más catastrófica fue justamente en Rawson y Trelew, localidades “representadas” por estos dos compañeros. En Trelew no pudieron ni siquiera imponer al candidato oficial Fueyo en las PASO, les ganó el compañero González en Madryn, el “Hacha” Hourcade que no podía comprar ni yerba con González en segundo término, y en Rawson un papelón histórico con unas elecciones que no llegaron al 18 % de los votos cuando es una comunidad netamente peronista.

Una de las primeras acusaciones es que no voté a Leandro Espinosa como Vicepresidente de la Legislatura. Querida Irene Marta si hasta el propio Espinosa no se votó, no sé qué parte de la novela no entienden. Creo que el sello los marea, porque el sello del PJ es un poco grande para ser manejado por patanes.

Por otra parte con respecto al desplazamiento de los compañeros Raúl Fernández y Edgardo Alberti, debo entender que esos cargos eran permanentes y por otra parte desconocía que mantener a unos u otros en esos puestos podía plantear una cuestión doctrinaria profunda en el seno de este “ justicialismo sello”.

Más adelante en tu amable misiva haces referencia, Irene Marta, a las comisiones que perdió el FPV, vos conoces los entretelones, porque sos personal de planta de la legislatura, y sabes muy bien que el FPV se había repartido las comisiones a gusto y antojo, y en consecuencia se quedó sin los votos y se quedaron sin las comisiones por pícaros. En cuanto a Las demás acusaciones son más de lo mismo. Por otra parte quiero dejarte claro que nunca recibimos notificación alguna ni opinión fundada de los líderes justicialistas que manejan el SELLO, por lo tanto no estamos en contra de ningún principio doctrinario ni de la patria ni de la provincia.

Al despedirme de vos Irene Marta, con el afecto que te mereces quiero hacer algunas referencias políticas y personales a los firmantes de la denuncia incluyéndote, además de plantear interrogantes que son difíciles de entender para un simple afiliado ( a punto de ser expulsado) pero que seguramente esa brillante conducción podrá clarificar:

-En primer lugar serán tan estrictos en el cumplimiento de la Carta Orgánica partidaria con varios viejos, respetados peronistas como Di Pierro, Ávila y tantos otros que ocuparon cargos en un gobierno al que el FPV (que parece que es el PJ ahora).

-Maderna que siempre fue justicialista y que ganó bien las elecciones yendo por otro partido político, también será sancionado?

-Pedirán al Consejo Nacional del Justicialismo la expulsión de la señora Cristina que se presentó por fuera del Justicialismo con partido propio debilitando la posibilidades electorales (se perdieron senadores y diputados) y a tantos otros militantes justicialistas que ocupan bancas e intendencias de otros partidos?

– A la juvenil y activa diputada Torres Otárola que es una de las firmantes del pedido de sanción hacia los diputados cuestionados y es autoridad partidaria y conformó un nuevo bloque, serán estrictos?

Creo que la firmeza sancionatoria es para los diputados que no obedecen al “justicialismo del sello”. Otra cosa llamativa es que adjuntan como prueba a la denuncia recortes de diarios, que son opiniones de 2 diarios, trabajo que hasta hace no muchos años hacían los servicios de inteligencia, que perseguían actividades políticas y a los ciudadanos , que fueron investigados y sancionados por espionaje. Hoy parece que ese trabajo lo hacen los concejos de localidad del “sellismo”.

Con respecto a los firmantes algunas breves consideraciones:

Nicanor Arbeletche es un chico que tiene voluntad y ganas de participar y hace esfuerzos, fundamentalmente mediáticos, pero todos sabemos que no tiene representatividad ni poder de convocatoria alguno.

Con respecto a Norma Cerrudo otra de las acusadoras que puedo decir es una sobreviviente, sin consenso ni trabajo militante ni propuestas, le da lo mismo estar con Adrián López a muerte y hacer campaña contra el justicialismo, que ahora ser funcionaria de Rossana Artero. No es mala persona pero siempre está detrás del carguito independientemente de quien detente el poder. Muchos recuerdan su famosa frase en el Concejo Deliberante de Rawson el lunes posterior al triunfo del Artero (FPV) frente a López “como puede esta yegua ganarle a Adrián…“, hoy es chupamedias de Artero y reniega de aquella famosa frase. En fin simplemente una sobreviviente.

En la presentación de Cerrudo y Arbeletche hacen referencia a los círculos, que Perón claramente criticaba, referidos a los círculos que mandaban el país antes de la llegada del Peronismo. Es famoso y contundente aquel apotegma “todo circulo es anti-popular y por lo tanto antiperonista” pero eso deben aplicárselo a ustedes mismos que tiene un sello y una sede y NADA MAS!!!. En política hacen falta los votos como decía el General “en las elecciones se ponen las urnas y la gente viene a votar convencida de nuestra propuesta…” se ve que Uds. no convencen a nadie porque forman EL CIRCULO DEL SELLO.

Con respecto a vos querida Irene Marta que te has convertido en la Torquemada del “justicialismo del sello” tengo algunas reflexiones que hacerte: estamos viejos para las tonterías, yo conozco muy bien tu trayectoria, tus agachadas, los beneficios que sacaste y sacabas del justicialismo pero no quiero entrar en detalles porque no es correcto y menos tratándose de una dama que a la que los años le han dado un aspecto de MATRONA ROMANA que ambos sabemos que es una imagen mentirosa.

Al despedirme me voy a tomar el atrevimiento de darles algunos consejos más que nada de veterano que ya en la década del 70 era autoridad partidaria y que participó en todas las internas y elecciones de los últimos 50 años. Traten de no abusar del sello busquen democratizar el partido con elecciones claras y transparentes y mientras tanto frenen las expulsiones y las sanciones porque se van a quedar solos como les está pasando. La “sellocracia” era propia de la década infame y no de estos tiempos.

Y finalmente pedirle que lo cuiden al Intendente Linares que es el único con votos de todos Uds. y que los puede llevar a la rastra dándoles alguna posibilidad cierta de triunfo. A Carlitos Linares análisis seguido control médico y ejercicio porque si se llega a enojar o enfermar van a terminar peleando voto a voto con Anselmo Montes.

Con afecto peronista

ALFREDO DI FILIPPO

DNI 10690166