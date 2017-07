Diputados aprobaron el financiamiento por 32 millones de dólares

Por 14 votos afirmativos, 3 negativos y 9 abstenciones quedó aprobado el proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo pueda utilizar casi 33 millones de dólares de los cuales el 15% se destinarán a municipios y Comisiones de Fomento y un 1% a las Comunas Rurales que serán distribuidos según índices de coparticipación de impuestos federales.

Luego de un arduo debate, los ocho diputados de Chubut Somos Todos, tres del Frente de Agrupaciones, dos de Convergencia y el acompañamiento de la diputada del PJ-FpV, Viviana Navarro, le dieron la mayoría necesaria para aprobar la ley. En tanto Manuel Pagliaroni se abstuvo, mientras que Conde, Jacqueline Caminoa y José Grazzini votaron en contra.

El presidente del bloque Cambiemos, Eduardo Conde dijo que aprobar ese proyecto era violar la Constitución y que judicializará la votación. Recordó que en su momento el gobernador Mario Das Neves puso en tela de juicio cualquier decisión que tomara la legislatura para endeudarse en gastos corrientes, “este proyecto no fue promovido por el P.E, fue presentado por el bloque Ch.S.T y tampoco hubo dictamen del Fiscal de Estado”.

El voto clave fue el de la diputada del PJ-FpV, Viviana Navarro que recibió un llamado telefónico del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares para que acompañe con su voto al oficialismo. En tanto, el diputado Manuel Pagliaroni aclaró que él votaba de acuerdo al mandato que le dio la mesa del partido y que si bien su intención era acompañarlo opto por la abstención.

Jacquelin Caminoa dijo que taxativamente la Constitución prohíbe el uso del endeudamiento para gastos corrientes “y quienes vayan a votar es en contra de la Constitución. La ley tiene que estar por arriba de la política”.

El legislador del PJ-FpV, José Grazzini planteó que al no quedarle claro el destino que tendrá el endeudamiento y para qué se utilizará, “no he visto a un solo intendente que haya venido a la Legislatura para decirme estamos en crisis. Digámosle a la gente para qué nos endeudamos” y opto por votar en negativo.

Touriñan: “hay límites”

En tanto, el presidente del bloque FPV, Javier Touriñán, remarcó que “la Cámara de Diputados es soberana, pero el límite es la Constitución”. Dijo que se necesita mínimamente un dictamen del Fiscal de Estado para que haya un resguardo, “nadie explicó ni saben para qué es el endeudamiento”.

El petrolero Carlos Gómez coincidió con Fita al sostener que quieren que “el endeudamiento salga prolijo, no así como está”. Fita hablo que no hay que mentirle a la comunidad y puso como ejemplo cuando el gobernador habló sobre la emergencia de Comodoro Rivadavia, “dijo que había entregado 500 millones de pesos, los cuales detalló que 100 millones fue a la catástrofe de los cuales sólo se recibieron 20 millones; 6.150.000 millones en donaciones a una cuenta especial de Chubut, 2 millones de Lotería; 140 mil pesos de donaciones de los funcionarios y 400 mil pesos en créditos del Banco Chubut. Todo esto suma 28.290.000 millones de pesos, es decir que hay que informar bien para no dejar a los municipios como que faltan a la verdad”.

El diputado presidente del bloque de Convergencia, Alfredo Di Filippo dijo que votaban a favor porque los intendentes podrán pagar sus deudas, “la ley debe salir porque lo necesitan los intendentes y jefes comunales. Los planteos de inconstitucionalidad deberán hacerse como lo dice Conde, pero este Poder Legislativo emite una ley que después en el poder judicial se discutirá”.

Marcilla pretendía el 20%

La diputada del PJ-FpV, Alejandra Marcilla planteó que la provincia no distribuya el 15% a los municipios sino el 20%. A lo que Di Filippo contestó que “no se puede hablar de inconstitucionalidad y pretender subir la distribución a los municipios a un 20%”.

Gabriela Dufour planteó que la “ayuda no tiene carácter de donación” y advirtió a los intendentes que el P.E podía pedir la devolución de los fondos “porque en ningún lado dice que son subsidios”.