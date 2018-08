Diputados aprobaron el ingreso de 143 trabajadores en Salud

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la ley para autorizar al Ministerio de salud a efectuar los ingresos de personal e instó al Poder Ejecutivo a que dicte el Decreto Reglamentario de la Ley VII N 81 para las sucesivas incorporaciones en los distintos estamentos del Estado.

La autorización es para 3 anestesistas, 40 enfermeros, 3 bioquímicos, 20 médicos, 39 TCST, 6 operadores de apoyo y 31 residentes egresados 2018.

Luego de una reunión que hicieron por la mañana los diputados con el Ministro de Salud, Adrián Pizzi se pudo llegar a un acuerdo para retirar el decreto ya que no había 18 votos para aprobarlo, los legisladores se pusieron a trabajar en una ley para que se pudiera aprobar por la tarde La presidente del bloque Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani reconoció que se pudo consensuar una ley para que el personal pueda ingresar e instó al Poder Ejecutivo a que busque los canales de diálogo “porque no hay interlocutores válidos”. Agradeció la presencia del Ministro de salud, Adrián Pizzi y su predisposición “pero el gobernador debe tener un diálogo más fluido con los legisladores porque no se puede gobernar por decreto como pretendió hacerlo con estos ingresos a salud”.

En tanto, la diputada presidente del bloque Juntos para Chubut, Cecilia Torres Otarola coincidió con su par, Florencia Papaiani en que el gobierno debe tener una postura más abierta con la Cámara y como sabemos de la necesidad y la urgencia que tiene la población apoyaremos esta ley para que el Ministerio de salud pueda seguir funcionando, estos ingresos no aumentan la planta de persona, sino que reemplazan a los que se fueron”.

Otarola reconoció lo difícil que es mantener en los hospitales el recurso humano y en especial en las zonas rurales, “además las especializaciones son un problema en el país, pero aquí son los vecinos los que necesitan una solución”.

Festejos en el hospital

La diputada del PJ-FpV, Viviana Navarro sostuvo que era imperiosa la necesidad de contar con ese personal ante la carencia de recursos que hay en los nosocomios y recordó que hoy el Hospital de Comodoro Rivadavia cumple 50 años.

Por su parte el diputado José Grazzini no acompaño la ley “porque es un avasallamiento y no se cumple la ley, primero se nos dijo que debíamos aprobar de manera urgente la ley de emergencia y ahora quieren que aprobemos otra ley para incorporar gente al Estado”.

Presupuesto del Poder Legislativo

Otra de las leyes que se aprobó fue el presupuesto del Poder Legislativo que quedo en 748.993.923 pesos, en tanto se fijó en 435 personas el número total de cargos de la Planta de Personal.

Se faculta a la presidencia a establecer y otorgar ad-referendum de la Cámara los importes mensuales como las actualizaciones en concepto de compensaciones, bonificaciones y adicionales para el Poder Legislativo.

Diputados viajaron al Congreso de la

Nación por reducción de Asignaciones Familiares

La Resolución aprobada por unanimidad repudiando y rechazando el dictado del Decreto Nacional N° 702/18, por medio del cual se procede a la modificación y reducción de los valores aplicables a las asignaciones familiares en la Provincia del Chubut, será presentado mañana por diputados de Chubut en la Cámara de Diputados de la Nación.

En los Considerandos de este proyecto de Resolución se alude a dicho Decreto nacional, precisando que “a través de la Ley N° 24.714, sus modificatorias y complementarias, se instituyó, con alcance nacional y obligatorio, un Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional, para los beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y de la Prestación por Desempleo; para aquellas personas inscriptas y con aportes realizados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), establecido por la Ley N° 24.977 sus complementarias y modificaciones; para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor, como así también para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”.

Refieren asimismo que “la Ley N° 27.160 dispone que serán móviles los montos de las Asignaciones Familiares y Universales y los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma”.

“En el marco referido en los Considerandos anteriores, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nacional N° 702/2018 con fecha 27 de Julio del corriente año procedió a establecer una serie de modificaciones que entre otras implica que el límite máximo de ingresos aplicables a los beneficiarios de asignaciones familiares, será de 83.917 pesos, en detrimento de los 94.786 pesos actuales”, consignan.

“Además se establece que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los 41.959 pesos, quedará excluido del cobro de las asignaciones”, se aludió significativamente.

Tras consignar que “según lo establecido en el Decreto Nacional, estos límites “no resultan aplicables para la determinación del valor de la Asignación por Maternidad”, ni para los beneficiarios de la prestación por desempleo”, refieren los legisladores chubutenses que “en el caso de las provincias patagónicas, el monto general por hijo que ascendía a $ 1.578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos, se incrementaba hasta los $ 3.155 y $ 3.407 para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego”.

“El concepto expresado en el considerando anterior fue eliminado para los contribuyentes en general y no sólo estará vigente para aquellos casos de hijos discapacitados. Ante este escenario, esta Honorable Legislatura no puede ser ajena a la situación que plantea la aplicación del Decreto Nacional N° 702/2018 y sus consecuencias en los beneficiarios de las asignaciones familiares que viven en el territorio provincial”, expresan los parlamentarios de Chubut,

“En el marco expresado en los considerandos anteriores deviene adecuado expresar el repudio a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional e instar al diálogo a los diversos actores con responsabilidades políticas, dirigenciales, sindicales, cámaras empresarias y a todos los actores sociales en general en cuanto tengan algún tipo de posibilidad de gestión para poder lograr que el Poder Ejecutivo Nacional proceda a rever la situación planteada con la aplicación del Decreto Nacional N° 702/2018”, se afirmó.

“Por lo expresado en los presentes considerandos se solicita el acompañamiento de los diversos bloques parlamentarios para el dictado de la correspondiente Resolución”, concluye el proyecto presentado por los legisladores chubutenses Florencia Papaiani, Javier Cunha y Leandro Espinosa (Bloque “Frente de Agrupaciones”), Jerónimo García (Bloque “Chubut Somos Todos”), Manuel Pagliaroni (Bloque UCR-Cambiemos), Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli (Bloque “Convergencia PJ), María Cecilia Torres Otarola (Bloque unipersonal “Juntos para Chubut”), y por el Bloque PJ-FPV, los legisladores Gustavo Fita, Viviana Navarro y Estela Hernández.