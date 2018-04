Diputados expresaron su repudio a los dichos de Mammarelli

La diputada del PJ-FpV, Estela Hernández presentó hoy un proyecto de Resolución para expresar el repudio desde la Comisión de Derechos Humanos y Género por los dichos del Ministro Coordinador de gabinete respecto a la discriminación y denigración de las mujeres del Chubut.

Con el acompañamiento de los diputados de todos los bloques, se solicita que se remitan los audios a la Justicia, a la Oficina Judicial de la Mujer y al INADI para que intervengan y se expidan.

Se solicita al Poder Ejecutivo que aplique las medidas disciplinarias pertinentes y que ofrezca las disculpas públicas del Ministro Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli.

Hernández en sus fundamentos sostiene que los dichos de Mammareli sobre “¿Qué hago? ¿Mando a las chicas de la provincia a ejercer la prostitución? “Me faltan 700 palos. ¿Qué hago? ¿De dónde carajo querés que los saque? Vos dame vuelta y no tengo 700 palos. ¿Qué hago? ¿Mando a las chicas de la provincia a ejercer la prostitución”?, son repudiables en cuanto es violencia de género.

Indicó que el otro audio expresa comparaciones irrepetibles entre una camioneta y las relaciones sexuales con una joven de 18 años, “uno de los puntos más grave en estos hechos es la investidura que el ministro Mammarelli posee, puesto que representa al gobierno de la Provincia, es decir que la violencia de genero proviene del Estado y eso no se puede permitir, no se puede tolerar y no se puede pasar por alto”.

Sostuvo que las mujeres hemos luchado mucho para erradicar la violencia y la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, “por lo tanto, es muy grave lo que sucedió y es necesario respaldar a las mujeres de Chubut y de la Argentina y tomar las medidas correspondientes”.

Dispositivos legales

Recordó que nuestro país cuenta con dispositivos legales del orden internacional, nacional y provincial tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los tratados específicos sobre las mujeres, “estos tratados se complementan con una importante jurisprudencia sobre violencia de género de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Hernández expresó que es de vital importancia que todas las instituciones resguarden, protejan y tengan el rol de policía de todas estas leyes en que la Argentina y la Provincia del Chubut puesto que “ningún funcionario público puede desconocer y mucho menos violar la ley”.