Diputados PJ-FPV llamaron al dialogó por el conflicto en la Municipalidad de Trevelin

Ante los hechos de represión policial en la localidad de Trevelin y el posterior allanamiento de la sede sindical del Sindicato de los Municipales en Esquel, este bloque de diputados provinciales quiere hacer un llamado a la reflexión y al dialogo.

Los severos problemas económicos y financieros de los estados municipales y del Estado Provincial no se resuelven con represión y medidas intimidatorias.

Cerca de cuarenta efectivos policiales allanando un sindicato, no es la forma de llamar al dialogo. Los Intendentes y el Poder Ejecutivo Provincial no deben dilatar la necesaria reapertura de las paritarias y de las mesas de concertación, que canalicen el descontento provocado por salarios que no alcanzan y que se cobran tarde.

La pretensión de ignorar la legitimidad de los reclamos sindicales no el mejor método para contribuir a la paz social.

Vivimos momentos difíciles donde tanto el sector estatal como el sector privado, atraviesan una crisis económica que se quiere revertir con ajustes sobre los sectores más vulnerables.

Si permitimos el avance de las políticas nacionales, sólo vamos a asistir a más y mayores hechos de represión. El gobierno provincial no debe entrar en la espiral de violencia que provoca las dificultades económicas.

Por ello convocamos a la prudencia, a la comprensión de los justos reclamos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales y a un dialogo urgente y constructivo.