Director de Radio Nacional acusó al aire a una periodista de “militante y tendenciosa”

El director Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, reprendió al aire a la conductora Fabiana Bringas y la tildó de “periodista militante y tendenciosa”.

Además, sostuvo que Radio Nacional es “de todos y no admite periodismo militante, tendencioso o subjetivo”.

En el programa Sólo por hoy le hicieron una entrevista a María Isabel Huala, madre de Jones Huala, el detenido referente de la comunidad mapuche, llevada a cabo en el marco de la cobertura por el caso Santiago Maldonado.

Unos minutos después, llamó Lucero y salió al aire.

“La llamo para dejar claramente a la audiencia que el reportaje que usted acaba de hacer pertenece a una decisión suya y no de la línea editorial, de la radio que no tiene línea editorial. Me resulta vergonzoso que una persona, cuya identidad mucho no conozco, insulte a dos gobiernos, uno argentino y uno chileno, que, mal que le pese a usted o a Isabel o a quién escuche, fueron elegidos democráticamente”, arrancó Lucero.

Luego le reprochó a Bringas y a la producción hacer una entrevista de este tipo “en un día preelectoral”.

“Me gustaría que usted el lunes haga un programa objetivo sobre quién Jonas Huala, que está preso por delitos comunes”, añadió.

“Lo que acaba de hacer es periodismo militante. y Radio Nacional es la radio de todos y no admite periodismo militante, tendencioso o subjetivo”, señaló.

Lucero definió a “la línea editorial de Radio Nacional es la falta de línea editorial”, al tiempo que aclaraba que llamaba “como ciudadano, no como director”.

“En la radio de todos tiene que hablar todas las partes interesadas”, concluyó. Y aclaró que la conversación seguiría fuera de aire.

La Voz del Interior.