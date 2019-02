Don Osvaldo en el sur del país

La banda que lidera Pato Fontanet llega a Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Neuquén con tres funciones que darán un esperado reencuentro con su público local.

Finalmente, los seguidores de Don Osvaldo tendrán el regreso esperado. Luego de una seguidilla de conciertos que agotaron todas las localidades la banda liderada por Pato Fontanet brindará cuatro funciones en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Neuquen:

– Comodoro Rivadavia, el sábado 23 de marzo, en el Predio Federal (Ruta Nacional 3, kilometro 9).

– Puerto Madryn, el martes 26 de marzo, en Nuevo Palacio Aurinegro (Avenida Kenneth Woodley y Geronimo).

– Neuquén el jueves 28 y sábado 30 de marzo en el Estadio Ruca Che (Antartida Argentina 3900.

Puntos de venta:

Capital Federal:

· Fundación Xeito Novo, Sarandí 1280

· Maquineria Fama, Avenida Eva Perón 5161

· Rivadavia Rock, Rivadavia 8705

Gran Buenos Aires:

· Osiris, Avenida Gaspar Campos 5314 (José C Paz)

Neuquen:

· Croma, Dr Ramon y Ruta 7, Alto Comahue Shopping

· Croma, Perito Moreno y Rio Negro, Paseo del Sol, Local 2/14

· Croma, Sarmiento 2

Comodoro Rivadavia:

· Don José Hogar, San Martin 647

Puerto Madryn:

· Mall Don Bosco, Belgrano 429

Trelew:

· Mall Don Bosco Motors, Irigoyen 1108

Venta Online:

· www.edenentradas.com.ar

Recordamos que las entradas son dobles (calco + entrada con código de barras digital + stamping de seguridad), las entradas por separado no tienen validez, es imprescindible que estén las dos juntas.

Importante: Sólo se venderán hasta 4 (CUATRO) entradas por persona en el total de fechas a la venta, sin excepción.

Precio único $950. Opcional + CD Casi Justicia Social $ 150.

Ningún punto de venta podrá alterar el valor de lo publicado, en caso de no cumplirse con lo establecido, solicitamos realizar la denuncia pertinente en Defensa al Consumidor 0800-666-1518. Las entradas se venden solas sin obligación de comprar un paquete de tour .

NO se venderán entradas en la puerta del establecimiento, NO concurrir al show sin entrada, ya que eso solo favorece a las complicaciones de seguridad y a los oportunistas de la reventa o venta de entradas falsas, NO se permitirá el ingreso a menores de 7 años.

El show empezará puntual , para un ingreso tranquilo y en paz, les pedimos llegar con tiempo, las puertas estarán abiertas desde las 18 hs.