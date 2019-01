“El acompañamiento de mi pueblo me motiva a continuar participando y realizando actividades”, dijo López Gutiérrez

Durante el fin de semana Alto Río Senguer, localidad ubicada al suroeste de la provincia estuvo colmada de visitantes en el marco del Festival “Gato y Mancha”, hubo shows artísticos, baile, jineteda y en el marco de la visita del gobernador, Mariano Arcioni quedó inaugurado un cajero de automático del Banco del Chubut.

En el acto de apertura del festival que se realizó el sábado por la tarde el intendente, Miguel López Gutiérrez utilizó una frase popular para calificar el marco de público que se hizo presente “única realidad es la realidad. Y la realidad es ver un campo colmado de publico habla que el pueblo de Alto Río Senguer acompaña las decisiones que estamos tomando”.

“Este marco de público, como Senguerino me pone muy feliz y me convoca a seguir participando y realizando actividades para mi pueblo, pueblo que me vió nacer hace muchos años y donde la gente me dio la oportunidad de ocupar un cargo”, destacó Miguel López y agregó “por eso quiero agradecer el acompañamiento de la gente no solo durante el festival sino también día a día”.

Con respecto a la visita del Gobernador Mariano Arcioni indicó “quiero agradecer que el gobernador por que estuvo presente en nuestro pueblo” destacó “después de muchos años pudimos tener un cajero automático del Banco del Chubut un servicio muy anhelado por los Senguerinos. También quiero agradecer todos los aportes que el estado provincial hizo para la comunidad y para el desarrollo del festival”.

Más obras para la comunidad

Durante el acto se firmaron las siguientes actas acuerdo entre la Municipalidad de Alto Río Senguer y el Gobierno Provincial. El Ministerio de la Producción se comprometió a ejecutar en su carácter de autoridad de aplicación de le la Ley de Bosque Nativo de brindar asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento institucional en el manejo y conservación de los bosques.

La Administración de Vialidad Provincial se comprometió a financiar 4.000,00 m2 de pavimento con adoquines en Av. Presidente Peron entre Av. San Martin y Victoria Gutiérrez por un monto de $ 2.026.000,00 de pesos.

El Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos rubrico el acta acuerdo para la realización de 14 ampliaciones de viviendas sociales por $ 2.500.000,00 de pesos.

Finalmente se concretó la firma de la addenda entre el gobierno provincial y el municipio para la ejecución de la obra pública con fondos de la Ley VII N° 72 para modificar el listado de obra y la reasignación de los fondos para concretar mono ambiente, núcleos secos, lugar de acampe en lago fontana, refacción del gimnasio municipal, viviendas con dos dormitorios e instalaciones complementarias y provisión de artefactos en viviendas por un total de $ 18.809.280,63 de pesos.