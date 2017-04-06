El estado de rutas en Chubut
La Administración de Vialidad Provincial actualizó en horas de la tarde de este miércoles el estado de las rutas en la Provincia del Chubut.
DEPARTAMENTO CUSHAMEN-LANGUIÑEO
RUTA PROVINCIAL N°12:
TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N°40 GUALJAINA (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)
TRAMO: GUALJAINA – PASO DEL SAPO (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)
TRAMO: PASO DEL SAPO – CERRO CONDOR (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)
TRAMO: CERRO CONDOR – EMPALME RUTA NACIONAL N°25 (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)
RUTA PROVINCIAL N°13:
TRAMO: PASO DEL SAPO – COLAN CONHUE (CORTADA)
TRAMO: PASO DEL SAPO – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°4 (EL MOLLE) (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL N°14:
TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 – GUALJAINA (CORTADA)
RUTA PROV 33:
TRAMO RUTA PROVINCIAL N°12 – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 (CORTADA)
RUTA PROV. 71:
TRAMO LAGO RIVADAVIA EMPALME RP15 CHOLILA CORTADA
RUTA PROVINCIAL 4:
TRAMO RUTA PROVINCIAL 13 EMPALME CUSHAMEN CENTRO CORTADA
DEPARTAMENTO TEHUELCHES – PASO DE INDIOS
RUTA PROV 64:
EMPALME RUTA PROVINCIAL N°65 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°19 (CORTADA)
ACCESO 39
TRAMO RUTA PROVINCIAL 64 LAGO AZUL (CORTADA)
RUTA PROV 65:
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N°64 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 57:
TRAMO RIO UNION –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 38:
RIO SENGUER – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 74:
RUTA PROV 74 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 ALDEA BELEIRO (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 51:
RUTA PROV 51 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74 – EMPALME NACIONAL 260 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 63:
RUTA PROV 63 -EMPALME RUTA NACIONAL 40 EMPALME NACIONAL 25 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 23:
RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24 – EMPALME NACIONAL 40 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24 – BUEN PASTO. (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
RUTA PROV 24:
RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS CORTADA
RUTA PROV 24:
RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)
DEPARTAMENTO SARMIENTO-ESCALANTE
RUTA PROVINCIAL Nº26:
TRAMO EMPALME RUTA P Nº 24 EMPALME RUTA P Nº 25 (CORTADA)
TRAMO EMPALME RN Nº 25 EMPLAME RUTA P 37 (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL Nº 25:
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 26 (CORTADA)
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 27 (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL Nº 27:
EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 (CORTADA)
EMPALME PROVINCIAL Nº 26 (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL Nº 29:
EMPALME PROVINCIAL Nº 27 (CORTADA)
EMPALME NACIONAL Nº3 (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL Nº 53:
TRAMO PASO DE INDIOS EMPALME NACIONAL Nº25 (CORTADA)
RUTA PROVINCIAL N 1:
COMODORO RIVADAVIA RUTA 1 ENTRE KM8 Y ROCAS COLORADAS.
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL 73:
TRAMO RUTA NACIONAL 3 EMPALME RUTA PROVINCIAL 1 CORTADA
RUTA PROVINCIAL 23:
TRAMO BUEN PASTO EMPALME RUTA PROVINCIAL 24, SARMIENTO TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL 24:
EMPALME RUTA PROVINCIAL 23 SARMIENTO TRANSITABLE 4 X4
RUTA PROVINCIAL 37:
TRAMO RUTA NACIONAL 26 EMPALME LIMITE SANTA CRUZ CORTADA
DEPARTAMENTO MÀRTIRES FLORENTINO AMEGHINO-GAIMAN
RUTA ROVINCIAL Nº 48:
TRAMO EMPALME NACIONAL N25 CORTADA
EMPALME PROVINCIAL Nº29 CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº 28:
TRAMO EMPALME NACIONAL Nº3 EMPALME PROVINCIAL Nº1 CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº 1:
TRAMO BAHÍA BUSTAMANTE-CAMARONES CORTADA
TRAMO CAMARONES RAWSON TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 9:
EMPALME RUTA NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME PROVINCIAL Nº 7 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº10:
EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº31:
TRAMO DIQUE FLORENTINO AMEGHINO RUTA NACIONAL Nº3 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 32:
EMPALME NACIONAL Nº3 TRANSITABLE 4 x 4
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1 TRANSITABLE 4 x 4
RUTA PROVINCIAL Nº68:
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº32 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº 40:
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº12 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
DEPARTAMENTO GASTRE-TELSEN-BIEDMA
RUTA PROVINCIAL Nº 59:
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EMPALME NACIONAL Nº25 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº58:
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº40 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
RUTA PROVINCIAL Nº50:
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58 CORTADA
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 49 CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº67:
EMPALME PROVINCIAL Nº 11 PARALELO 42 TRANSITABLE 4 x4
RUTA PROVINCIAL Nº4:
TRAMO GAN GAN TELSEN RUTAS TRANSITABLES NORMAL
RUTA PROVINCIAL Nº 8:
EMPALME TRELEW RUTA PROVINCIAL 4 RUTAS TRANSITABLES NORMAL
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 4 PARALELO 42 INTRANSITABLE-CORTADA
RUTA PROVINCIAL Nº 1:
TRAMO RAWSON PUERTO LOBOS TRANSITABLE 4×4
RUTA PROVINCIAL Nº6:
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1 TRANSITABLE 4×4
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº 5 TRANSITABLE 4×4
RUTA PROVINCIAL 42:
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº2
INTRANSITABLES-CORTADAS
RUTA PROVINCIAL Nº2:
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº3 PUNTA DELGADA
RUTAS TRANSITABLES NORMAL
RUTA PROVINCIAL Nº3:
TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 2 PUNTA NORTE
RUTAS TRANSITABLES NORMAL
RUTA PROVINCIAL Nº 47:
TRAMO PUNTA NORTE-PUNTA DELGADA
RUTAS TRANSITABLES NORMAL
RUTA PROVINCIAL Nº52:
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº3
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº47
RUTAS TRANSITABLES NORMAL
RUTA PROVINCIAL Nº61:
TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº4
EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº11
RUTAS TRANSITABLES NORMAL