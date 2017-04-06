MAPA 5-04-17
PROVINCIALES 

El estado de rutas en Chubut

Noticias Trevelin

 

La Administración de Vialidad Provincial actualizó en horas de la tarde de este miércoles el estado de las rutas en la Provincia del Chubut.

DEPARTAMENTO CUSHAMEN-LANGUIÑEO

RUTA PROVINCIAL N°12:

TRAMO: EMPALME RUTA NAC. N°40 GUALJAINA (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)

TRAMO: GUALJAINA – PASO DEL SAPO (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)

TRAMO: PASO DEL SAPO – CERRO CONDOR (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)

TRAMO: CERRO CONDOR – EMPALME RUTA NACIONAL N°25 (HABILITADA CON PRECAUCIÓN)

RUTA PROVINCIAL N°13:

TRAMO: PASO DEL SAPO – COLAN CONHUE (CORTADA)

TRAMO: PASO DEL SAPO – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°4 (EL MOLLE) (CORTADA)

RUTA PROVINCIAL N°14:

TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 – GUALJAINA (CORTADA)

RUTA PROV 33:

TRAMO RUTA PROVINCIAL N°12 – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°62 (CORTADA)

RUTA PROV. 71:

TRAMO LAGO RIVADAVIA EMPALME RP15 CHOLILA CORTADA

RUTA PROVINCIAL 4:

TRAMO RUTA PROVINCIAL 13 EMPALME CUSHAMEN CENTRO CORTADA

DEPARTAMENTO TEHUELCHES – PASO DE INDIOS

RUTA PROV 64:

EMPALME RUTA PROVINCIAL N°65 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°19 (CORTADA)

ACCESO 39

TRAMO RUTA PROVINCIAL 64  LAGO AZUL (CORTADA)

RUTA PROV 65:

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N°64 –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 57:

TRAMO RIO UNION –EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 38:

RIO SENGUER – EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74  (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 74:

RUTA PROV 74 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°20 ALDEA BELEIRO  (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 51:

RUTA PROV 51 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°74  – EMPALME NACIONAL 260 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 63:

RUTA PROV 63 -EMPALME RUTA NACIONAL 40 EMPALME NACIONAL 25 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 23:

RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24  – EMPALME NACIONAL 40 (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 23 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°24  – BUEN PASTO. (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

RUTA PROV 24:

RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS CORTADA

RUTA PROV 24:

RUTA PROV 24 -EMPALME RUTA PROVINCIAL N°23 PASO DE INDIOS  (TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN POR BARRO)

DEPARTAMENTO  SARMIENTO-ESCALANTE

RUTA PROVINCIAL Nº26:

TRAMO EMPALME RUTA P Nº 24  EMPALME RUTA P Nº 25 (CORTADA)

TRAMO EMPALME RN Nº 25 EMPLAME RUTA P 37 (CORTADA)

RUTA PROVINCIAL Nº 25:

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 26  (CORTADA)

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 27  (CORTADA)

RUTA PROVINCIAL Nº 27:

EMPALME RUTA NACIONAL Nº25 (CORTADA)

EMPALME PROVINCIAL Nº 26 (CORTADA)

RUTA PROVINCIAL Nº 29:

EMPALME PROVINCIAL Nº 27 (CORTADA)

EMPALME NACIONAL Nº3  (CORTADA)

RUTA PROVINCIAL Nº 53:

TRAMO PASO DE INDIOS EMPALME NACIONAL Nº25  (CORTADA)

RUTA PROVINCIAL N 1:

COMODORO RIVADAVIA  RUTA 1 ENTRE KM8 Y ROCAS COLORADAS.

TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL 73:

TRAMO RUTA NACIONAL 3 EMPALME RUTA PROVINCIAL 1 CORTADA

RUTA PROVINCIAL 23:

TRAMO BUEN PASTO EMPALME RUTA PROVINCIAL  24, SARMIENTO  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL 24:

EMPALME RUTA PROVINCIAL 23 SARMIENTO  TRANSITABLE 4 X4

RUTA PROVINCIAL 37:

TRAMO RUTA NACIONAL 26 EMPALME LIMITE SANTA CRUZ   CORTADA

DEPARTAMENTO MÀRTIRES FLORENTINO AMEGHINO-GAIMAN

RUTA ROVINCIAL Nº 48:

TRAMO EMPALME NACIONAL N25 CORTADA

EMPALME PROVINCIAL Nº29  CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 28:

TRAMO EMPALME NACIONAL Nº3  EMPALME PROVINCIAL Nº1   CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 1:

TRAMO BAHÍA BUSTAMANTE-CAMARONES   CORTADA

TRAMO CAMARONES RAWSON TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 9:

EMPALME RUTA NACIONAL Nº3   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME PROVINCIAL Nº 7   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº10:

EMPALME RUTA NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME RUTA NACIONAL Nº3   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº31:

TRAMO DIQUE FLORENTINO AMEGHINO RUTA NACIONAL Nº3     TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 32:

EMPALME NACIONAL Nº3  TRANSITABLE 4 x 4

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1  TRANSITABLE 4 x 4

RUTA PROVINCIAL Nº68:

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº1  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº32    TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº 40:

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº12   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL Nº25  TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

DEPARTAMENTO GASTRE-TELSEN-BIEDMA

RUTA PROVINCIAL Nº 59:

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

EMPALME NACIONAL Nº25   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº58:

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº40   TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

RUTA PROVINCIAL Nº50:

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 58   CORTADA

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 49   CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº67:

EMPALME PROVINCIAL Nº 11 PARALELO 42    TRANSITABLE 4 x4

RUTA PROVINCIAL Nº4:

TRAMO GAN GAN TELSEN     RUTAS TRANSITABLES NORMAL

RUTA PROVINCIAL Nº 8:

EMPALME TRELEW RUTA PROVINCIAL 4 RUTAS TRANSITABLES NORMAL

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 4 PARALELO 42  INTRANSITABLE-CORTADA

RUTA PROVINCIAL Nº 1:

TRAMO RAWSON PUERTO LOBOS    TRANSITABLE 4×4

RUTA PROVINCIAL Nº6:

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1   TRANSITABLE 4×4

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº 5   TRANSITABLE 4×4

RUTA PROVINCIAL 42:

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº1

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº2

INTRANSITABLES-CORTADAS

RUTA PROVINCIAL Nº2:

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº3 PUNTA DELGADA

RUTAS TRANSITABLES NORMAL

RUTA PROVINCIAL Nº3:

TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 2 PUNTA NORTE

RUTAS TRANSITABLES NORMAL

RUTA PROVINCIAL Nº 47:

TRAMO PUNTA NORTE-PUNTA DELGADA

RUTAS TRANSITABLES NORMAL

RUTA PROVINCIAL Nº52:

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº3

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº47

RUTAS TRANSITABLES NORMAL

RUTA PROVINCIAL Nº61:

TRAMO EMPALME PROVINCIAL Nº4

EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº11

RUTAS TRANSITABLES NORMAL

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