«El intendente está en uso de licencia, pero algún funcionario quedó al frente de la Comuna», Belarmino Alvarez

El Concejal de Trevelin Belarmino Alvarez se refirió a la situación que atraviesa la municipalidad de Trevelin, se están suspendiendo actividades y no le dan respuesta a la sociedad. «Sabemos que el intendente está en uso de licencia. Pero entendemos que algún funcionario quedó al frente de la Comuna», manifestó Alvarez.

«Por ejemplo vimos que una carrera que tenía fecha para noviembre se suspende con el argumento de dejar ordenado el municipio. En Aldea Escolar los vecinos pidieron ayuda con el sonido para la organización de la fiesta y les respondieron lo mismo», afirmó el concejal.

«La gestión de Cano comienza el 10 de diciembre. Hoy al frente del gobierno municipal está el intendente Omar Aleuy” reflexiono Alvarez y agregó “Más allá del cambio de gobierno, los vecinos necesitan que el Estado Municipal de respuestas. Los tiempos de la política nada tienen que ver con los tiempos del vecino”

Se han acercado al Bloque del PJ a pedirle a «Cano» que tome decisiones que son responsabilidad de quién encabeza la gestión municipal”, explicó y sostuvo que «Si no tienen los fondos necesarios para hacer algo que digan eso y punto, pero no pretendan hacer cargo de la suspensión de una actividad o la negativa a respuestas que no pueden dar, a una gestión que todavía no empieza», indicó Belarmino Alvarez.