“El que tiene que ganar los votos de los cordobeses soy yo”, dijo Alberto Fernández

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió a los cordobeses que lo “acompañen” y lo “ayuden” a resolver los problemas de la Argentina.



“Córdoba es una provincia central y debemos mantener una relación institucional”, dijo Fernández al salir de una reunión con el gobernador Juan Schiaretti, que se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario, donde funciona el Ejecutivo provincial. Anticipó que “la semana próxima o la otra” regresará a la provincia para hacer campaña.

“El gobernador puede creer que eso es lo mejor para Córdoba porque puede entender que el escenario nacional no es lo suficientemente claro y lo entiendo. El que tiene que ganar los votos de los cordobeses soy yo, no el gobernador. No le pido a ningún gobernador que haga lo que tengo que hacer yo. Espero que los que eligieron a Schiaretti, me elijan a mí”, dijo Fernández al ser consultado sobre la decisión del gobernador cordobés de declararse prescindente de la elección nacional.

Además, Fernández detalló que durante el encuentro hablaron sobre “la necesidad de que el país tenga una relación institucional como merece Córdoba y de la necesidad de construir juntos”. Subrayó: “Es lindo reencontrarme con el Gringo, trabajamos juntos en el retorno de la democracia, con De la Sota. Tenemos una visión bastante parecida sobre lo que nos está pasando y tenemos una visión bastante parecida sobre lo que debemos hacer. Y para hacer eso Córdoba es central”.

“En el tiempo que se viene estamos obligados a hacer federal a la Argentina. Y en eso los gobernadores tienen un rol central, se lo dije recién al Gringo. No vamos a poder seguir con esta Argentina concentrada en Buenos Aires en desmedro de las provincias”, agregó Fernández durante una rueda de prensa que se realizó al término del encuentro con Schiaretti.