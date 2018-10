Elisa Carrió: “Perdí la confianza en el Presidente”

Por primera vez, apuntó directo contra Macri; sembró sospechas sobre su compromiso contra la corrupción y sobre el rol de la AFIP en el caso de los cuadernos de las coimas.

Muchas veces fue contundente con sus críticas. En varias de ellas apuntó contra el gobierno al que pertenece. Pero nunca había señalado tan directamente aMauricio Macri . Ayer, Elisa Carrió terminó una de las semanas de mayor tensión interna en Cambiemos con una frase demoledora: “Perdí la confianza en el Presidente”.

La principal socia política de la coalición gobernante dice que no está enojada con Macri, sino “desilusionada”, pero en el diálogo que mantuvo con LA NACION repitió varias veces que “se rompió el pacto contra la impunidad” que tenía con él. Pese a ello, reiteró que va a “garantizar la gobernabilidad”, que no se va a ir de Cambiemos y que ella no es como el exvicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez.

“Hay un desacuerdo profundo”, agrega para definir el episodio más reciente que la enfrenta con la Casa Rosada: el desplazamiento de tres funcionarios de la AFIP , cuya continuidad ella había reclamado por su activa participación en investigaciones de corrupción contra figuras como Lázaro Báez .

