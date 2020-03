Luego de la videoconferencia realizada con sus pares de seguridad del país y otras provincias, el Ministro de Seguridad de la Provincia se refirió a las medidas que se implementarán y aseguró que la restricción será a partir de las 00:00 horas del sábado 21 hasta las 00:00 horas del miércoles 25. Además, a través de www.seguridad.chubut.gov.ar los trabajadores del sector privado podrán solicitar permisos de circulación._



El ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, se refirió a los controles que se viene implementando para garantizar las medidas restrictivas de circulación entre ciudades y dentro de cada localidad, y aseguró que “este fin de semana largo la circulación será extremadamente restringida”, afirmando que “es la mejor forma de proteger a los nuestros y a todos los chubutenses”.



*Circulación durante el fin de semana*



“Este fin de semana largo la circulación será extremadamente restringida, si es que no sale alguna medida todavía más gravosa por parte de Nación”, dijo Massoni, agregando que “el día de ayer a las 00:00 horas he dado la instrucción a la fuerza policial provincial para que se prohíba absolutamente la circulación entre ciudades y se restrinja al máximo dentro de cada una de las localidades, y a partir de las 00:00 horas del día de hoy se va a repetir lo mismo hasta las 07:00 horas de este viernes. Se podrá transitar pero en forma extremadamente excepcional, primando las cuestiones únicamente de salud”.



“El fin de semana a partir de las 00:00 horas del sábado 21 hasta las 00:00 horas del miércoles 25, se va a repetir lo mismo. La circulación va a ser excepcional y van a realizarse controles muy estrictos. Por eso le pido a todos los ciudadanos que se queden en sus casas, es la mejor forma de proteger a los nuestros y a todos los chubutenses”, aseveró el Ministro de Seguridad.



*Permisos de circulación*



“Los permisos de circulación tienen que estar avalados por el Ministerio de Seguridad del Chubut. Hoy va a estar habilitada la página www.seguridad.chubut.gov.ar para que los ciudadanos que presenten servicio en el sector privado completen un formulario con todos datos, y en poco tiempo se les dará o no la autorización para poder circular”, explicó Massoni, agregando que “van a tener que justificar el tipo de trabajo que hacen y los datos se van a tomar en forma de declaración jurada, y con una foto para que pueda ser identificado. La respuesta se va a remitir por mail y lo podrán llevar en el celular o imprimir para mostrarla ante las fuerzas de seguridad”.

