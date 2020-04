Este miércoles el Gobierno Provincial presenta Plan de Flexibilización

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, mantuvo esta mañana en Rawson junto a integrantes del gabinete, una nueva reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus. Allí, se continuó avanzando en el desarrollo del Plan de Flexibilización, el cual ya fue presentado a intendentes y jefes comunales, y se decidió presentarlo en el día de mañana a la población.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, aseguró que “el Gobernador Arcioni explicará mañana el Plan de Flexibilización con una presentación acorde, porque hay un trabajo de software detrás”, y detalló que “el Plan tendrá líneas de contacto y se amplió de acuerdo a lo errores que se aprendieron de la página de permisos para circular”.

“Tomamos todo los errores para mejorar y abarcamos otras áreas para que ningún comprovinciano quede afuera de lo que comprende esta flexibilización, o como llama el Ministro –Fabián Puratich- establecer dentro de un marco de orden y control que se puedan efectivizar la realización de algún tipo de trabajo”, agregó Massoni.

Sin acceso a internet

Con relación a la población que no tiene internet, el Ministro de Seguridad precisó que “la gente que no tiene acceso a internet se está acercando a la Unidad Regional y Comisarías, todo eso va a migrar al nuevo sistema que vamos a establecer a partir del lunes 13”, y detalló: “se van a encontrar con una batería de respuestas; 8 líneas telefónicas, redes sociales, abrimos a todos los sistemas más conocidos para que exista una comunicación más fluida, y no va a volver a ocurrir una no respuesta”.

Pago fácil

Sobre los locales de pago de facturas de servicios, Massoni aclaró que “están contempladas todas las situaciones que se pueden llegar a dar y se habilitó un espacio para pedidos concretos que tendrán una respuesta en menos de 24 horas”.

Finalmente, Massoni explicó que “es un sistema que puede operar a través de teléfono, pero es para ingreso a través de internet que lo hicimos con la Cámara de Software y Programación del Valle y la colaboración de profesionales de otras zonas de la provincia y en forma conjunta con Seguridad Informática e Inteligencia Criminal”.

Bancos

Al respecto, Massoni indicó que “hay cuestiones en las cuales el Estado no rige a los bancos porque se manejan por circulares del Banco Central, pero hay otras cuestiones que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud y de Seguridad, que está acompañando para que se cumplan esas indicaciones”.

“Lo que ocurrió con los bancos el viernes debe ser una etapa superada, aprendimos de lo que sucedió y hoy vemos el orden con el que se está trabajando habiendo estado tanto tiempo cerrado y sin establecer un orden en la apertura fue lo que genero ese caos”, repasó el funcionario y señaló que “tienen que abrir con un sistema y orden que debemos ponernos de acuerdo para cumplir. Establecer un orden por turno, por día y terminación de DNI es la forma más adecuada”.