Extraordinaria derrota de Arcioni: Pacto Fiscal y Presupuesto a comisión, emergencia “recortada”

El Gobernador sacó un saldo negativo de la sesión realizada en la jornada de hoy en la Legislatura. Un solo proyecto de relevancia fue aprobado, con severas modificaciones. El resto, derecho a comisiones para ser revisado por los legisladores. Duro revés para el oficialismo.

La sesión extraordinaria que se desarrolló esta tarde en la Legislatura provincial no arrancó de la mejor forma para el oficialismo, ya que en la previa se registraron incidentes entre manifestantes y una gran cantidad de policías que formaban parte del operativo establecido. Sin embargo, la tensión bajó y el quórum llegó.

En el debate parlamentario, tal cual y como se prevía, el Pacto Fiscal firmado por el Gobernador Mariano Arcioni con el Presidente Mauricio Macri pasó comisiones para ser revisado y estudiado por los legisladores, ya que parte de la oposición no estaba dispuesta a votarlo sin previamente obtener mayor información del mismo. Concretamente, el oficialismo no logró el apoyo del peronismo no alineado al FPV-PJ, que descontaba su postura en contra.

Por otra parte, el proyecto de ley de Emergencia Económica que había enviado el Poder Ejecutivo sufrió varias modificaciones y así obtuvo la aprobación por unanimidad. Concretamente los cambios promovidos por la oposición tuvieron como eje que dicha norma no impida la realización de negociaciones colectivas previstas por la Ley X Nº 39” ni las que se llevan a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y el Poder Judicial; a su vez, que se decrete un plazo de 12 meses para la prohibición de embargos y egresos e ingresos de personal al Estado, paralizando así la posibilidad de despidos.

En lo que respecta al Presupuesto 2018, se acordó al igual que en el caso del consenso fiscal una prerrogativa, con pase a comisión mediante, para ser estudiado por los diputados en profundidad. La Reforma tributaria, siguió el mismo camino, sin ser sometida a votación y a ser revisada por los legisladores en profundidad.

También se aprobó la prórroga de Emergencia en Servicios Públicos, aunque quedó establecido que no habrá recortes en subsidios a cooperativas del interior.

Así las cosas, la sesión de este martes resulta un duro golpe para Mariano Arcioni, que no pudo llevar adelante ninguno de los proyectos que tenía pensada, logrando tan solo la emergencia económica, con considerables modificación que limitan sus intenciones al frente del Ejecutivo. Extraordinaria fue la victoria de la oposición.

Fuente: La Tecla Patagonica