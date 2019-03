Flores dijo“Hay que llevar tranquilidad a la gente y manejarse con fuentes veraces”

Ante el alerta meteorológico por fuertes lluvias y la circulación de información falsa a través de las redes sociales el Director de Defensa Civil, llevó tranquilidad a los vecinos.

El director de Defensa Civil de la Provincia del Chubut, Walter Flores, se refirió al alerta meteorológica por fuertes lluvias previstas para las próximas horas en la zona del este provincial y sostuvo que “hay que llevar tranquilidad a la gente y manejarse con fuentes veraces”.

“Si bien esta pronosticada la caída de mucha agua en Rawson, Trelew, Puerto Madryn y un poco más leve Comodoro, Rada Tilly y Camarones, no hay que generar una mayor preocupación. No hay que dejarse llevar por la información que circula en las redes sociales o través de audios de whatsapp que no es oficial”; agregó.

Asimismo, sostuvo que “el alerta es para todo el este de la provincia y hay que tomar los recaudos necesarios, así como guiarse a través del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros venimos trabajando en prevención desde el lunes con cada Municipio delineando las acciones a realizar”.

Según datos preliminares el acumulado en las próximas 72 hs sería: Trelew 55/60 mm; Rawson 50/55 mm; Madryn 55/60 mm; Camarones 30/35 mm; Comodoro – RadaTilly 30/35 mm y Sarmiento 10/15 mm.

Números útiles

Estos son los números de emergencia a los que pueden recurrir los vecinos frente a cualquier eventualidad: Defensa Civil (103); Bomberos Voluntarios (100); Policía (101) Hospital (107) y Prefectura (106).