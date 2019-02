Gioja confirmó que el congreso del PJ se reunirá el 7 de marzo

Para comenzar a definir su política de alianzas y candidaturas en las elecciones de octubre, el PJ nacional realizará su congreso en Capital. El titular del partido, José Luis Gioja, dijo que “la convocatoria será lo más amplia posible”.

El Partido Justicialista nacional realizará, el próximo 7 de marzo, un congreso partidario para definir su política de alianzas y las candidaturas de cara a octubre. “Tenemos que aprobar la creación del frente electoral que debe ser la herramienta que necesitamos para desplazar definitivamente a este Gobierno que tanto daño le está haciendo a la mayoría del pueblo argentino”, enfatizó el presidente del PJ, José Luis Gioja, sobre el encuentro partidario que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, con sede aún por definir.

La actividad estará signada por las expectativas en torno a la eventual candidatura presidencial de la ex mandataria y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora mantiene el bajo perfil. Al respecto, Gioja resaltó que la líder de Unidad Ciudadana “tiene todo el derecho a tomarse los tiempos que crea necesarios y tomar la decisión que estime conveniente” y aclaró que no es posible “imponerle ninguna condición”. Lo cierto es que las encuestas siguen consagrando a la ex jefa de Estado como la principal líder de la oposición, repartiéndose los votos prácticamente en paridad con el presidente Mauricio Macri en la cima de los posibles candidatos presidenciales.

Gioja dijo que continuará impulsando una convocatoria que sea “lo más amplia posible” –objetivo que logró en su provincia, con la candidatura a gobernador de Sergio Uñac por el Frente Todos– y subrayó que “el que no esté, es porque se autoexcluye”, en referencia a la composición de la coalición opositora, tema que estará al tope del debate durante el congreso partidario del 7 de marzo. En ese sentido, el dirigente sanjuanino destacó que “el enemigo no está ni en el peronismo, ni en el movimiento nacional, ni en el frente que tenemos que hacer: el adversario está en la Casa Rosada. Está más que claro que Durán Barba se rompe la cabeza para ver cómo nos divide. Hacerles el juego a ellos es lo peor que nos puede pasar”. “Tenemos que sacrificarnos por la unidad. Unidad hasta que duela”, insistió, tras advertir sobre el “escenario de emergencia y urgencia nacional” que atraviesa Argentina.

En paralelo, el ex gobernador de San Juan se mostró preocupado por la implementación del sistema para transmitir telegramas electorales directamente desde las escuelas, anunciado por el Gobierno en las últimas semanas.