Con gran participación de niños se desarrolla el Eisteddfod de Trevelin

Hoy comenzó el tradicional Eisteddfod en la localidad, hubo gran participación de chicos en las priliminares y mañana se llevar a cabo la ceremonia de cierre, el llamado del poeta ganador, la entrega de la corona y del sillón bárdico en la escuela N° 57 a las 20 horas.

Participaron en las diferentes disciplinas personas de Puerto Madryn, Gaiman, Trelew, Esquel y la mayoría de Trevelin lo confirmó el Presidente de la Comisión del Eisteddfod, Juan Carlos Ledesma además dijo “este año fue histórica la participación de niños, fueron más de 200, nos pone a todos muy contentos por que donde hay niños hay futuro” resaltó.

En tanto manifestó que “bien temprano las preliminares se desarrollaron en el Salón Central y por la tarde en el SUM de la Escuela n°57” y agregó “invito a todos a participar de la ceremonia donde se llama al peta ganador y se la entrega de corona y del sillón bárdico este sábado a las 20 horas”.

En tanto la Secretaria de la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn, Any de Souza Joa Joa indicó que “Integramos el grupo Her Siriol y Her Siriol Bach que significa alegre desafío de adultos-niños y representamos a la Asociación Galesa de Puerto Madryn y decidimos participar del Eisteddfod de Trevelin, nuestro grupo tiene tres años desde que se conformó y esta es nuestra primer salida y participación” detalló Any De Souza.

“Con mucha ansiedad y ganas estamos compartiendo este momento que es importantísimo para nosotros además con todo lo que tiene que ver con la comunidad Galesa, también aprovechamos para conocer todo sobre la ceremonia del Eisteddfod de Trevelin y todo lo conlleva esta actividad”, manifestó Any De Souza.

Finalmente explico cuál será la participación dentro del evento del grupo que integra “el grupo está integrado por seis niños y seis adultos y vamos a participar de la competencia 49 y 50 y danza de familia que es la competencia 54 y una danza a elección en la competencia 55” detalló y agradeció a los organizadores por “el esfuerzo que hacen para que este hermoso evento siga repitiéndose año a año”.

Acompañamiento de padres

El viernes por la mañana comenzaron la preliminares de los niños en el Salón Central Municipal, los niños estuvieron acompañados de sus maestras de las diferentes escuelas de Gales y Bilingüe de la localidad y de sus padres en este sentido, Andrea Davies mamá de uno de los participantes dijo que “estoy acompañando a mi hijo Valentino, él representa al jardín Ysgol y Cwm de Trevelin, estamos muy contentos porque muchos chicos se sumaron a participar y desde el jardín los incentivan y eso es muy bueno”.

En tanto, Leo Jones quien en su Juventus participó de los Eisteddfod, hoy se encuentra acompañando a los niño y dijo “estamos acompañando a los nenes nuestros y a los nenes de nuestros amigos, desde muy chicos participamos del Eisteddfod por eso nos es familiar”.

“realizando una comparación y trasladándome hace 30 años atrás hoy vemos que este último tiempo la participación de chicos es mayor y eso es gracias al trabajo de preparación de las escuelas que hoy en Trevelin. Incentivan, preparan y acompañan a los niños en canto y recitado en el Eisteddfod”, relató Leo Jones y agregó “esta actividad no solo difunde la cultura galesa sino que también le ayuda a los chicos a desenvolverse arriba de un escenario y eso es fantástico”.

Leo Jones hizo una pequeña reflexión sobre la cultura Galesa y valoró “el trabajo de las escuela enseñando en su curricular los dos idiomas el castellano y el Gales es muy importante para nosotros los descendientes de galeses, somos Argentinos pero mantenemos la cultura Galesa como un legado importante de quienes vinieron a poblar esta región”.

Finamente destacó la iniciativa de la organización del Eisteddfod sobre la puesta a disposición de un patio de comidas en el galpón del Museo Regional Andes “esta impronta de la asociación galesa es muy buena en Gales los Eisteddfod tiene el evento central en una carpa o un salón y afuera hay un patio de comidas donde se genera un ambiente muy lindo”, concluyó.

Cronograma de actividades del Eisteddfod

Sábado 28 de Abril

8:00 horas 1° Parte

15:00 horas Palabras de bienvenida a cargo de Juan Carlos Ledesma e invitación a presidir la sesión. También bendición y un minuto de silencio en honor a las personas que nos han dejado. Apertura a cargo de “Compañía Cordillerana” a cargo de Kevin Alarcón. Comienzo de lecturas de Composición y de veredictos.

17:00 receso para tomar el té

Apertura 2° Parte.

Invitación a presidir la sesión, lecturas de Composición y de veredictos.

20:00 horas Ceremonia y coronación de los poetas

Competencias N° 1 y N°56. Lecturas de Composición y de veredictos.