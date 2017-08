Grazzini: “Lo que ocurrió Maldonado podría haber sucedido a cualquiera”

Luego que en el debate de la Hora de Preferencias de la sesión de este martes en la Legislatura, se pusiera el alerta sobre la actuación de fuerzas federales en territorio provincial, algo absolutamente limitado por la Constitución Provincial, el diputado José Grazzini (PJ-FpV) definió la desaparición de Santiago Maldonado como “muy grave, y plantear que no debemos reprochar al Estado” esta situación, siendo “el Estado quien tiene el deber protector sobre los ciudadanos en democracia, es aún de mayor gravedad”.

Y remarcó que, “aunque no esté el cuerpo de Santiago Maldonado, que no tengamos el cuerpo del delito, no implica que no hubo delito” en su proceso de detención y no aparición. “Acá estamos siendo críticos con la metodología utilizada. Somos personas de democracia y no debemos involucionar”, reflexionó Grazzini.

En ese contexto, Grazzini sostuvo que “así como ocurrió con Santiago Maldonado, podía haber sucedido con cualquiera de nosotros. Y ver al Estado reprimiendo a los ciudadanos y confundir eso con un hecho de inseguridad, sólo porque el Estado perdió los estribos, es algo que debe ser repudiado por toda la sociedad. No es un hecho político y debemos sentir vergüenza de que en la Argentina sigan pasando estos hechos”.

“Nos debe avergonzar que la gente desaparezca. En Alemania lograron curar lo que ocurrió a partir de sentir vergüenza, y acá duele que haya quienes no sientan vergüenza y que no interese saber la verdad” del destino de Santiago Maldonado. Por ello, “acompañemos el repudio de estos hechos y que no sea una bandera política, sino una bandera de la sociedad en su conjunto, porque mañana le puede tocar a cualquiera de nuestros hijos”, expresó el legislador madrynense.