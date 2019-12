Gualjaina: Acompañó la asunción del intendente reelecto Marcelo Limarieri

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, estuvo presente este jueves en el acto de asunción del Intendente reelecto de Gualjaina, Marcelo Limarieri, que se desarrolló en el Gimnasio Municipal de la localidad.

Durante la ceremonia de asunción, estuvieron presentes los ministros de Turismo y Áreas Protegidas, Néstor Garcia, y de Salud, Fabián Puratich; los presidentes de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Nicolás Cittadini, y del Instituto de Acción Social (IAS) – Lotería del Chubut, Luis María Aguirre; el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco; el diputado provincial, Pablo Nouveau; el director de Defensa Civil, Randal Thomas; entre otras autoridades municipales y referentes de instituciones.

Seguidamente, el intendente reelecto con más del 50% de los votos en las pasadas elecciones del 9 de junio, Marcelo Limarieri, tomó juramento a los integrantes de su gabinete municipal. Se trata de la secretaria de Gobierno, Cintya Karina Lagos; el director de Deportes, Mario Alberto Acuña; la directora de Acción Social, Claudia Taux; el director de Turismo Cultura, Juan Trejo; el director de Obras Públicas, Damián López; y la directora de Producción y Empleo, Marilyn Sepúlveda.

En su discurso, Arcioni resaltó la importancia de “poder mirar a la cara a los vecinos, y transmitir todo lo que se hizo en cada una de las áreas, el amor, el énfasis y la responsabilidad dio a su trabajo como Intendente”.

“Se necesita trabajar con honestidad, transparencia, con sacrificio, como lo acaban de ver; y se resignan muchas cosas por el bienestar del beneficio común. Es lo que estamos viendo en gran parte de las localidades de la provincia, es la renovación de la clase política. Gente que no ha venido de la política tradicional y que se están brindando a sus pueblos. Tenemos seguramente, y me incluyo, errores, pero también tenemos la humildad por reconocerlos y revertir inmediatamente esos errores”, puntualizó el Gobernador.

A su vez, Arcioni precisó que “nadie nos puede dice que no somos transparentes, honestos y responsables, porque nos tocaron momentos difíciles desde lo económico y financiero, afrontando deudas que asumieron otras administraciones, y a pesar de ello fuimos avanzando en una economía de un Gobierno Central que no favoreció a Chubut, pero no nos quedamos en un discurso fácil echando culpas, sino que revertimos la situación; y como gobernantes trabajamos todo el día para seguir avanzando y tenemos muchas cosas por hacer”.

“Hoy necesitamos de todos y cada uno, porque de esta situación no se sale solo. Debatamos, intercambiemos opiniones, con respeto e integridad; y cuidemos el patrimonio y las instituciones de nuestra Provincia. Lo que tienen que haber es chubutenses que quieren a su provincia”, enfatizó el mandatario provincial.

Finamente, Arcioni dejó en claro que “todos conocen la situación financiera de la Provincia, y este Estado tiene que pasar por la optimización de los recursos y no hay un solo empleado del Estado que haya quedado afuera, vamos a cumplir con las deudas, pero no castiguemos el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes”, cerró el Gobernador.

“Emocionado y contento”

En tanto, Limarieri remarcó sentirse emocionado y contento “con que haya podido venir el gobernador, Mariano Arcioni, a nuestra localidad para acompañarme en este día tan importante de la democracia y para la localidad de Gualjaina. Obviamente que asumo con el desafío de otros cuatro años de gestión por delante, para poder llevar adelante proyectos que quedaron un poco en el tintero, y ponerles toda las fuerzas para concretarlos”.