Importante inversión para poner en funcionamiento el natatorio municipal

La Municipalidad de Trevelin invirtió casi medio millón de pesos para poner al natatorio municipal en las condiciones necesarias para su funcionamiento. El secretario de Deportes y Recreación, Carlos Sainz indicó que, “sabemos que este “monstruo” que es el Polideportivo necesita su mantenimiento. En esta ocasión tuvimos que avanzar más a fondo, tanto en la pintura habitual que se hace habitualmente, pero también invertimos tiempo, energía y recursos económico en la reparación de la sala de máquinas, ya sea por problemas de bombas; de calderas; de las chimeneas de las calderas que estaban en una situación que ya no se podía seguir trabajando con ellas”.

DEUDAS

“Más allá de los gastos fuertes que tuvimos que hacer con el natatorio, gastos que superan los 450 mil pesos, en determinadas actividades que queríamos realizar, nos encontrábamos con deudas con proveedores locales y de Esquel, lo que nos puso trabas para poder avanzar en estos primeros meses”, indicó el funcionario.

Un ejemplo de las deudas que condicionan el inicio de la actual gestión, se registra en insumos como el cloro. “La empresa que nos provee el cloro, no entrega nuevos pedidos si no tiene paga la factura anterior”, explicó Sainz, “el municipio adeudaba un par de facturas, que nos costó mucho llegar a cubrir, además de poder comprar lo que se necesita para arrancar la temporada y además devolver un par prestamos que se habían pedido, tanto a la Cooperativa 16 de Octubre como a la cooperativa de Corcovado”. Solamente en cloro, la gestión anterior dejó una deuda que rondó en los 250 mil pesos.

Pese a la complejidad financiera, Sainz aspira a poder adquirir en un breve tiempo una nueva bomba para el natatorio, algo que considera imprescindible, “porque las actuales ya tienen su trabajo realizado y algunas no han tenido el mantenimiento que correspondía. De hecho una de ellas necesita urgentemente ser cambiada”.

“Se logró llevar adelante el trabajo, todo con esfuerzo del Personal de la Secretaría. Gracias a ello pudimos abrir la pileta para el segundo turno de la Colonia, que es lo que teníamos programado”, remarcó el funcionario municipal confirmando que “el natatorio ya está habilitado para “pileta libre” mientras que el coordinador de las escuelas de natación se encuentra realizando pruebas de nivelación para el armado de los diferentes grupos, tanto en los talleres como en la Escuela Municipal de Natación”.



TALLERES DEPORTIVOS

Por otra parte, el Secretario de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, se refirió al inicio de los Talleres Deportivos Municipales 2020, señalando que “este lunes arrancan muchos de los talleres que se realizan en el polideportivo. También en esta semana, una vez que estén conformados los grupos de la Escuela de Natación, ya iniciarán sus clases”. En tanto, los talleres que funcionan en Salones de Usos Múltiples de establecimientos educativos, “van a tener que esperar un poco más, hasta tanto nos reunamos con el personal directivo de esas escuelas y firmar los convenios correspondientes”.

Finalmente, Carlos Sainz confirmó que, “también en los próximos días, se dará inició a los talleres de los parajes”.

Share on: WhatsApp