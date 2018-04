Impulsan la creación del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Se realizó en Rawson el acto de designación y creación del colegio. Además se presentó a la profesional responsable de llevar a cabo los primeros listados y el trabajo organizativo que incluirá a los profesionales en la temática de toda la Provincia.

Este sábado en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, se efectuó el acto de designación y creación del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

La ceremonia fue presidida por el ministro de Gobierno, Marcial Paz; la subsecretaria de Gobierno, Lucrecia Pourte, y la responsable del Colegio, la licenciada en Higiene y Seguridad, Lidia Porchetti, además estaban presentes subsecretarios de distintas áreas del gobierno provincial, la diputada Cristina De Luca, y profesionales en la temática de toda la Provincia.

En el marco del Día Nacional de la Higiene y Seguridad Laboral y bajo la ley 10 número 35 de la Provincia del Chubut para la creación del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo se presentó a la profesional designada a través del decreto N° 94 la licenciada en Higiene y Seguridad, Lidia Porchetti, que se encargará de organizar los primeros listados de profesionales de toda la Provincia con el objetivo de realizarse el primer llamado a elecciones de las autoridades del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Chubut.

DECISIÓN POLÍTICA

En la ocasión el ministro de Gobierno, Marcial Paz, señaló que “para nosotros es un honor estar en este momento en la Casa de Gobierno y recibirlos a ustedes. Les agradezco el esfuerzo de estar compartiendo este gran desafío”.

“Quiero transmitirles el afectuoso saludo del gobernador Mariano Arcioni que con su decisión política hemos puesto en marcha ni más ni menos que la aplicación de un instrumento legal que estaba vigente”.

En ese marco recalcó que “nosotros nos sentimos honrados y orgullosos de que Porchetti pertenezca a nuestro equipo”.

Además recordó que “entre el ´83 y ´87 hubo un ciudadano que primero abrazó la causa sindical y después abordó la vida política y desde el justicialismo de aquel entonces el pueblo de Chubut lo eligió diputado provincial. Me refiero al diputad provincial y dirigente de la UOCRA de Comodoro Rivadavia, Ramón Elvio Benítez. Un hombre que fue hacedor, visionario, que luchó en eso años, donde eran otros ciclos y tuvo un desafío, político e institucional, hizo un trabajo excelente con las autoridades de la Universidad en Comodoro y puso un mojón importante para que hoy exista la carrera de Higiene y Seguridad en el Trabajo en nuestra Universidad” por eso “en este día tan especial mi reivindicación y mi grato recuerdo a él”.

El funcionario provincial se dirigió a los presentes y destacó que “nuestro gobierno lo que hace es tener decisiones políticas en materia de trabajo, de derecho laboral fundamentalmente en la higiene y seguridad. Sostenemos que el trabajador debe ser considerado un sujeto social indispensable y desde la profesión que ustedes han adoptado no cabe ni más ni menos que el resguardo de la seguridad laboral para ese sujeto social, la concientización y la puesta en marcha del aprendizaje de los empresarios que la variable de ajuste o la renta no pasa por menos cartelería de seguridad e higiene o no pasa por menos controles, o la no aplicación de los convenios de trabajo, pasa por otro lado”.

Señaló al respecto que “el trabajador debe estar sano, el Estado debe estar presente, y por eso nosotros creemos que con estas medidas con este decreto, con la designación de la licencia Porcheti vamos a empezar a saldar una deuda pendiente que en definitiva los que van a salir beneficiados son ustedes”.

Al finalizar su discurso durante el acto el ministro de Gobierno expresó que “en el día nacional de la higiene y seguridad en el trabajo honramos esta jornada con esta puesta en marcha”.

REPRESENTACIÓN

La responsable de efectuar los trabajos para la creación del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Lidia Porchetti, indicó que “me tengo que remontar a cuando se hizo la ley, que realmente fue el primer paso, porque higiene y seguridad hace 46 años lo hacían nada más que las empresas multinacionales. Acá en el país no había o no se cumplía con ese requisito que es tan importante”.

Afirmó que “a veces hay que estar en el lugar justo y en el momento justo, por eso lo tenemos a Marcial Paz (ministro de Gobierno), que tuvo la deferencia de tomar el tema porque acá la ley ya estaba y lo que se necesitaba era un acto político para que todos nosotros tengamos una representación para que la profesión se dignifique y poder dar trabajo”.

“Esta carrera para mí no es técnica es social, tenemos que cuidar a los trabajadores, tratar de crear trabajo, tratar de que el empleador no considere de que nuestra tarea implica pérdida económica”.

Indicó que “espero estar a la altura de las circunstancias para la importante tarea que se me ha designado y por eso le doy las gracias infinitas al ministro Marcial Paz por haberse ocupado, preocupado y haber hecho esto” porque “no soy yo la que empezó con todo esto, hay gente que hace muchos años está trabajando y están pidiendo que se haga el colegio y ahora el otro paso es conseguir una sede”.

Porchetti expresó que “las universidades nos dan el edificio que es el ámbito académico donde vamos a hacer los listados, para que todo sea claro y limpio. Después de eso queda entre todos elegir quien quiere ser presidente, vicepresidente y haremos las elecciones”.

“De aquí a 90 días tiene que estar configurado ya el Colegio y espero el año que viene invitarlo a Marcial Paz a que venga a nuestro colegio a celebrar el día de la seguridad y la higiene en el trabajo”, concluyó.