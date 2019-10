Juegos Evita: Chubut avanzó a las finales con actuaciones destacadas en distintas disciplinas

Pese al anuncio de lluvias, la ciudad de Mar del Plata acompañó con un sol primaveral y calor el desarrollo de las distintas pruebas enmarcadas en la anteúltima jornada de los tradicionales Juegos Nacionales “Evita”, con la participación de más de 22 mil jóvenes de todo el país.

Al cabo de una nueva jornada de competencia, la anteúltima para la edición 2019 de los Juegos Nacionales “Evita”, la delegación de jóvenes deportistas de Chubut continúa cosechando éxitos en Mar del Plata, manteniendo grandes actuaciones que sirven para acumular puntos para la Clasificación final.

En esta oportunidad, el fútbol femenino -Categoría Sub 16-, le ganó este jueves al representativo de Jujuy por un marcador de 2-0 y consiguió su clasificación para la Final, donde se disputará la medalla de oro frente a su par de la Ciudad Autónoma de Buenos, el viernes venidero. En tanto que, en la Categoría Sub 14 se obtuvo un empató en 1 y jugarán por la medalla de bronce frente a Chaco.

Otra de las disciplinas de conjunto que accedió a jugar la final es el Rugby 7: en el cual Chubut superó en la semifinal a Santa Cruz por 22-7, y este viernes enfrentará a Tucumán por la medalla de oro.

En Lucha Olímpica, tres jóvenes chubutenses clasificaron a la final, mientras que dos buscarán la medalla de bronce: Alexis Verón en -40kg Grecorromana; Ariel Proboste -45kg Libre y Andrés Jones -50kg Grecorromana (van por la final); Leonardo Uretra -65kg en Libre y Jonathan Carriqueo -55kg Libre.

El Taekwondo chubutense también tuvo una gran jornada y tiene a tres jóvenes entre los cuatro mejores del país en esta competencia: Gabriel Van Der Merwe, masculino -44kg; Renzo Balmaceda, masculino -58kg; y Jazmín Zalazar, femenino -60kg.

Oro en Salto en Alto y plata en 3 mil metros

El atletismo chubutense brindó tres medallas en la jornada de hoy para la delegación chubutense: María Laura Pinilla consiguió el oro en Salto en Alto (4° vez consecutiva que gana esta disciplina), Priscila Lazzari consiguió la presea de plata en 3.000 metros Marcha Sub 14 y Lucas Barrera se quedó con la medalla de bronce en 4.000 metros Marcha Sub 17.

“Un viaje inolvidable”

El comodorense Martín Salamanca, que forma parte del equipo chubutense de ajedrez, remarcó que “este es mi cuarto año consecutivo en los Nacionales Evita” pero asegura no deja de disfrutar del evento “es muy especial estar acá cada año, la pasamos muy bien, estamos en un hotel muy cómodo y sumamos una gran experiencia. En lo deportivo este año vinimos con un equipo en un buen nivel y la idea es terminar lo mejor posible”.

Su compañero de equipo, Bruno Sauer, señaló que “el torneo está buenísimo y la estamos pasando súper bien. A pesar de ser mi primer nacional y jugar contra tantos chicos, no me sentí para nada nervioso, ojalá me sirva como experiencia para seguir mejorando en el futuro”. En el final y contando un poco lo vivido fuera de lo deportivo, contó que “ayer pudimos pasear un poco por la ciudad que es hermosa, comimos helado y conocimos varios lugares. Ojalá pueda volver a clasificar el año próximo porque ha sido un viaje inolvidable”.

“Chubut, bien representada”

Como cada año, el equipo de atletismo y natación adaptada dio que hablar en Mar del Plata y una de las protagonistas fue la trelewense Estefany Domínguez que contó su experiencia: “hoy me tocó competir en natación, en 25 libres y 25 espalda y en las dos terminé en tercer lugar, así que feliz de ‘hacer podio’, porque entrené mucho para esto”.

Luego, contó que no es la primera vez que representa a la provincia: “Desde los 12 años compito y ya tuve la posibilidad de estar en los Juegos de Playa en Rosario el año pasado donde saqué plata, también tengo otros juegos Evita y la idea es siempre dejar a Chubut bien representada”.

En el cierre, remarcó que “la verdad la hemos pasado muy bien, es un grupo muy divertido y buena onda. Cuando no competimos aprovechamos a pasear un poco, recorrer la playa o la peatonal que son lugares muy lindos y con mucha gente”.

Por su parte, la atleta no vidente, Valentina Osarán, también relató sus vivencias en estos Juegos: “Hoy me tocó correr 150 metros, la verdad estaba bastante nerviosa porque es la primera vez que compito en un Nacional con tanta gente, pero todo salió bien. Yo había entrenado para correr 80 y estando acá me avisaron que iba en los 150, que es casi el doble, asique pensé que no iba a poder llegar, pero lo logré y encima me llevé una medalla”.

Finalmente, señaló que “en los tiempos libres salimos a pasear, lo que más me gustó fue la peatonal porque me compré varias cosas”, comentó entre risas, y valoró el grupo que se armó “son todos chicos súper buena onda y muy divertidos, la verdad que a pesar del cansancio, la pasamos muy bien”.