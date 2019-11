La Cámara Argentina de Turismo de Chubut destacó el trabajo articulado con la cartera turística de la provincia

En la renovación de autoridades de la entidad que nuclea al sector privado, la CAT reconoció y respaldó el trabajo del Ministerio que encabeza Néstor Garcia.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia, que encabeza Néstor Garcia, fue reconocido por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) filial Chubut. En la renovación de autoridades de la entidad que reúne al sector privado de la provincia, donde fue elegido como presidente el empresario Miguel Ramos, la CAT subrayó que la cartera a cargo de Garcia “da respuesta a las necesidades de los diferentes sectores”.

“A partir de la asunción del nuevo Ministro, se comenzaron a ver mejoras rápidamente en las diferentes Áreas Naturales Protegidas, el diálogo público-privado es fluido y se promueven mejoras continuas en los aspectos atenientes al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas”, expresó el comunicado de la entidad que preside Ramos, empresario hotelero de Trelew, donde se realizó la reunión de recambio de autoridades.

Además de la presidencia a cargo de Ramos en representación del Valle Inferior del Río Chubut, la Comisión Directiva de la CAT Chubut quedó conformada por los próximos dos años con vicepresidentes de todas las comarcas de la provincia: Mariano Re (Península Valdés), Miguel Sosa (Andina del Paralelo 42), Antonio Roqueta (Golfo San Jorge y Río Senguer) y Diego Lapenna (Los Alerces).

“Articulación entre privados y el gobierno provincial”

“Es una satisfacción sentirnos acompañados desde el sector privado, pero es fruto del trabajo conjunto y de un ida y vuelta que iniciamos a principios de año. No hay otra manera de desarrollar el turismo que no sea de manera articulada entre el Estado y los privados”, expresó el Ministro Garcia, y sostuvo que “de a poco vamos avanzando y vamos teniendo resultados positivos para toda la actividad. Es la única forma de trabajar, no tiene que haber aislamiento en el turismo, sino articulación entre privados, municipio y el gobierno provincial”.

“Aprovechamos para felicitar al nuevo Presidente de la CAT Chubut y a cada uno de los vicepresidentes de las diferentes regiones, y seguiremos con el equipo del Ministerio atendiendo a las necesidades del sector, para que el desarrollo del turismo en la provincia sea un motor económico y beneficie cada vez más a nuestra comunidad. Si pensamos en un desarrollo a mediano y largo plazo, esta articulación es indispensable”, completó el Ministro de Turismo.