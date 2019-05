“La carta de Macri tiene una clara intencionalidad política y electoral”, aseguró Arcioni

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni se refirió a la carta enviada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri a todos los sectores políticos, sindicales, empresariales en un llamado a debatir sobre 10 puntos e invitando a sumar aportes. El mandatario criticó el llamado por no haber sido antes de tomar las medidas económicas que afectan a todos los argentinos y expresó: “La voy a responder, pero son convocatorias netamente electoralistas”.

“Ayer a última hora recibí la carta del Presidente, hoy a la mañana la estuve leyendo detenidamente. La voy a responder, pero son convocatorias netamente electoralistas, con 10 puntos prefijados e impuestos no es pare de la búsqueda de consensos”, manifestó.

Arcioni remarcó que “cuando apenas nos hicimos cargo de la gestión, lo primero que hice fue convocar a todas las fuerzas políticas, mantuve reuniones con los gobernadores, con todos los presidentes de los partidos políticos, de eso se trata cuando uno quiere gobernar con humildad y tiene los brazos abiertos”.

“Yo convoqué a todas las fuerzas para que vengan y aporten lo mejor de sí para poder aportar a la provincia, no lo hemos logrado porque siempre las mezquindades políticas están a la orden del día, pero estas convocatorias y de debate a meses de las elecciones no es bueno, no es sano y no es sincero”, manifestó el Gobernador.

Agregó que “no hay ni siquiera una autocrítica de lo que ha ocurrido, uno lo va a tomar con la responsabilidad y el respeto institucional como corresponde al devolver una respuesta, pero no me convence la honestidad de cada una de esas palabras”.

Respecto a qué propondría agregar al pedido del mandatario nacional, Arcioni señaló: “Las economías regionales, que no se hace mención y que en este caso en la Patagonia, en Chubut, están aportando mucho a todo el país, porque somos solidarios”.

“No puedo rechazar bajo ningún punto de vista una invitación del señor Presidente, con todo el respeto institucional que se merece, no hablo de eso, simplemente que no estoy de acuerdo con los puntos ni con la forma en que se ha realizado la convocatoria y la invitación al debate con esos 10 puntos”, mencionó.

Además, Arcioni indicó que se trata de “un llamado para una foto, está claro que se está mencionando y poniendo en debate algo con una clara intencionalidad política y electoral, no pasa del sustento real de una convocatoria real” y cuestionó: ¿Por qué no nos invitaron a debatir antes de tomar las medida con el Fondo Monetario Internacional?”.

“¿Por qué no nos invitaron a debatir y a proponer antes de tomar las medidas de ajuste que estamos sufriendo, por qué no nos invitaron a debatir antes del decreto Nº 793 que implica $4 por dólar la exportación?, lo que en materia nada más que hidrocarburíferas la provincia le está aportando 650 millones de pesos por mes. ¿Por qué no nos invitaron a discutir y debatir esos temas que hacen a la provincia?”, concluyó el mandatario provincial.