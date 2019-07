“La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del FMI y quién es el candidato de la gente”, afirmó Fernández

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo esta tarde que impulsará un “capitalismo donde la gente consuma, porque ese es el único capitalismo que sirve” y que lo hará “junto a los trabajadores, los empresarios y los gobernadores”. En ese marco, volvió a apelar a la construcción de un país federal, donde “todos los argentinos tengamos lugar para desarrollarnos”.



“Tenemos que hacerlo entre todos, los gobernadores, el presidente, los que trabajan, los empresarios. El único capitalismo que sirve es el capitalismo donde la gente consume. Sino no sirve, porque si no se consume, el capitalismo se muere por inanición”, explicó Fernández, quien ofreció una conferencia de prensa junto a la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci en la Casa de Cultura da Catamarca.

Fernández también minimizó la reacción favorable del presidente estadounidense Donald Trump a su par argentino, Mauricio Macri: “La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del Fondo Monetario y quién es el candidato de la gente. Mi preocupación y mi compromiso es con la gente. Con toda la racionalidad que implica gobernar un país, sin dogmas ni caprichos ideológicos. El problema que tengo es ver que todos los días hay gente que se cae del sistema porque nadie se ocupa de ellos”, dijo.

“Cuando me encuentro en la calle con la gente y cuando voy a los actos y la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street, me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, me preguntan qué hacemos con el trabajo los que lo han perdido, qué hace con el trabajo el que lo tiene y tiene miedo de perderlo. Me preguntan las madres qué hacen con los chicos que no pueden mandar el colegio porque no tienen calefacción, me preguntan los que están en las calles por qué nadie se ocupa de ellos cuando el frio los asedia”, indicó Fernández.

Fernández estuvo acompañado también por los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; y de La Rioja, Sergio Casas; y el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Raúl Jalil. En ese marco, agregó: “Junto a los gobernadores, tenemos que desarrollar una patria donde no tenga que haber emigrantes internos, donde todos tengamos un lugar para desarrollarnos”.

Fernández llegó esta mañana a Catamarca, en el marco de sus recorridas por las provincias y participará de una serie de actividades junto a la gobernadora Corpacci, que incluyen una visita a la residencia universitaria y la apertura de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.