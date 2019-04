La Ministra Cigudosa quiere ir a Legislatura

La titular de la cartera de Educación, aguarda la respuesta de los legisladores para entregar la documentación requerida.

La ministra de Educación del Chubut, Graciela Cigudosa aseguró que “no tengo más información que lo que se conoció ayer en la sesión legislativa, yo me puse a disposición para la interpelación después de reunir toda la información, solicitando día y hora pero no tuve contestación, no se si no le darán lugar o seguirán por otro curso”.

Asimismo, explicó que “se puso toda la información del Ministerio de Educación a disposición, nosotros ya habíamos hecho al presentación a la oficina de anticorrupción y se entregó lo que solicitaron en término, sin embargo aún no me convocan”.