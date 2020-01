“Las medidas buscan ordenar las cuentas de nuestra provincia», sostuvo Mariano Arcioni

El gobernador Mariano Arcioni, brindó esta mañana un mensaje a los chubutenses donde se expresó sobre la situación que atraviesa la provincia, y anunció el Plan de Reestructuración del Estado que se hará desde el Gobierno provincial y que se presentará en la Legislatura en las próximas horas.

En el mensaje, el mandatario manifestó que “hace tiempo venimos hablando de la crisis financiera de nuestra provincia. Una crisis que tiene varias aristas; por un lado el fracaso del modelo económico nacional de los últimos 4 años, y por otro lado errores de la política chubutense de lo que debemos hacernos cargo. Atravesamos una situación compleja, que requiere claridad, humildad y responsabilidad, esto es lo que busca el programa de Reforma Estructural del Estado”.

“El fracaso del Gobierno de Macri nos dejó una economía devastada. La deuda es asfixiante, la inflación es record, tenemos uno de los niveles de pobreza más altos de la historia y los sistemas productivos de todas las provincias están destruidos. El nuevo Gobierno nacional tiene una oportunidad histórica de darle al país un nuevo marco de federalismo, como dijo el Dr. Alberto Fernández: Es momento de que haya un Presidente que gobierne con 24 gobernadores para dejar atrás estos 4 años de discriminación a las provincias y termine con las políticas antifederales”, subrayó.

Arcioni agregó que “parte de este desafío nos corresponde a nosotros. Las provincias tenemos que ordenar y equilibrar nuestras estructuras y nuestras cuentas. Hoy Chubut está en una situación financiera delicada. Durante demasiado tiempo se tomaron endeudamientos mal planeados para obras que no se concretaron o para cubrir una mala administración. El resultado es un Estado profundamente endeudado. Esta es la situación en la que nos encontramos es una realidad dura pero todo nuestro equipo de gobierno está comprometido a trabajar sincera e incansablemente para ordenarla”.

“Quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de la Provincia del Chubut asumimos un compromiso. Sabemos que hay muchos chubutenses que la pasan mal día a día, como por ejemplo la pérdida de 6.700 puestos de empleo en el sector privado, y es nuestra obligación tomar decisiones para que ellos y todos los que vivimos acá y amamos Chubut, tengamos la provincia pujante que nos merecemos”, remarcó el Gobernador de la Provincia.

Provincia pujante

Asimismo, el mandatario provincial manifestó que “somos una Provincia privilegiada: somos la primera productora de hidrocarburos, tenemos turismo, industria ganadera, pesquera, agricultura, producción de aluminio y, aun así, nos vemos en una situación que dista mucho de ser la ideal. Hoy, necesitamos de todos para volver a poner a la provincia de pie, para sanear nuestras cuentas y generar un orden que nos permita crecer y progresar a todos los chubutenses; desde Comodoro Rivadavia hasta Gan Gan. Esto sólo lo podremos lograr con un Estado consolidado y sostenible, con el aporte de cada uno, desde el lugar que nos toque, para construir un mejor futuro para nuestros hijos”.

“Yo lo haré desde el lugar que me toca por la voluntad democrática y por el apoyo de este pueblo chubutense, que decidió confiar en un ciudadano como yo y en la propuesta de este equipo de trabajo. Lo haré como siempre, dando lo mejor de mí para el bienestar de Chubut”, indicó el Gobernador Arcioni.

En ese término, el mandatario provincial anunció que “cuando digo que necesitamos de todos, sé que los gestos empiezan por uno mismo: he tomado la decisión de no percibir mi salario como Gobernador por 180 días. Los que me conocen, saben que toda mi vida he vivido del trabajo honesto y sacrificado, y hoy soy Gobernador para para hacer que nuestra provincia sea cada día un poco mejor. No es tiempo de egoísmos ni de demagogia, mucho menos de mezquindad o hipocresía, es tiempo de trabajo, empatía y solidaridad. Este es mi gesto para eso”.

“Pero este gesto solo no alcanza: les pido a los integrantes del Poder Legislativo y al Judicial que tengan también un gesto para con el pueblo chubutense. Todos en la clase política debemos trabajar con austeridad y compromiso para una sociedad que espera de nosotros las herramientas para tener un presente y un futuro mejor”, señaló Arcioni y agregó que “en un plan de emergencia, la solidaridad no es solamente una cuestión moral sino una cuestión implícita hacia todos los actores de la vida política, económica y social de la República Argentina”.

Sanear las cuentas de la provincia

El primer mandatario provincial destacó que “lo fundamental es que tenemos que sanear las cuentas de nuestra provincia y empezar a dejar atrás nuestros problemas estructurales. Para eso, en unas horas, el Ministro de Economía junto al equipo técnico van a anunciar una serie de medidas complementarias a la Ley de emergencia que serán enviadas a la Legislatura para su tratamiento. Estas medidas buscan ordenar las cuentas de nuestra provincia y traer alivio por la situación financiera que vivimos. Sabemos que el camino puede ser duro, pero estamos convencidos de que es el camino que tenemos que transitar. No hay logros sin esfuerzos”.

“Es un compromiso que no será en vano, y un camino que solo podremos transitar con el apoyo de todos. Vamos a salir de esta crisis, el tiempo de especulación y personalismo se terminó. El momento es ahora: con un Gobierno de todos y para todos, vamos a poner de pie a Chubut y vamos a cambiar la historia de nuestra provincia. Les pido que confíen, porque Chubut gana si estamos todos”, concluyó el Gobernador Arcioni en su mensaje.