 Legislatura del Chubut: Sesionan o no mañana?

Distintas apreciaciones manifestaron los presidentes de los bloques por la posibilidad de llevar a cabo la Sesión Ordinaria programada para mañana 6 de abril.

La APEL, gremio que nuclea a los trabajadores legislativos, resolvió hoy en asamblea, que si los diputados sesionan, establecerán una guardia mínima para que se traten los proyectos relacionados con la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

El Secretario General, Angel Sierra explicó que a pesar que ellos integran la CGT que resolvió a nivel nacional un paro contra el modelo económico, “no podemos dejar de solidarizarnos con los comodorenses, por lo que si los diputados se disponen a sesionar mantendremos una guardia mínima, ya que han ingresado proyectos de ley relacionados con la situación de emergencia que sufre la zona sur”.

Sierra aclaró, en una nota enviada a los presidentes de los bloques, que la guardia sería a partir de las 9 horas hasta las 10:45 tal lo establece el artículo 27 del Reglamento Orgánico de la Legislatura, “en caso que los legisladores no se constituyan en el recinto, el personal se retirará del edificio” por lo que les solicitó a los distintos bloques le comuniquen si van o no a sesionar para disponer del personal.

Bloque PJ-FPV quiere sesionar

En respuesta a la comunicación emanada de la dirigencia de la APEL, el Presidente del Bloque PJ-FPV, diputado Javier Touriñán, comunicó que “el Bloque PJ-FPV estará presente para la sesión”, al tiempo que el legislador les agradeció a la APEL “el gesto solidario ante la emergencia que vive Comodoro Rivadavia y otras del interior de la provincia”.

En tanto, el diputado Blas Mesa Evans a raíz del pedido de otros bloques para que se suspenda la sesión, envió una nota al Presidente de la Legislatura, Mariano Arcioni indicando que “nuestro bloque considera imperioso trabajar y llevar a cabo la sesión programada para el día de mañana. La argumentación de que existen dificultades para el retorno de los diputados a la ciudad de Rawson, además de no ser cierta, no es una excusa atendible. Aplaudimos los gestos de solidaridad de los diputados que se encuentran avocados a la ayuda en los distintos lugares de la Provincia, pero que retornen a su lugar de trabajo por unas horas no generará mayores perjuicios. Por otra parte, y al haber distintas opiniones sobre la realización de la sesión, esa Presidencia no se encuentra facultada para suspender la programación ordinaria”.

Suspender la Sesión Ordinaria

Por otra parte, los presidentes de otros bloques parlamentarios solicitaron a la Presidencia del Poder Legislativo la suspensión de la Sesión Ordinaria.

La nota a Arcioni suscripta por los presidentes de los Bloques “Convergencia”, “Chubut Somos Todos”, “Frente de Agrupaciones” y “Cambiemos”, expresa que, “nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de Presidentes de los Bloques Convergencia, Chubut Somos Todos, Frente de Agrupaciones y Cambiemos, a fin de solicitarle tenga a bien suspender la Sesión Ordinaria prevista para el día 06 de abril del corriente año”.

“La presente solicitud obedece a que en razón de la situación imperante en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y otras del interior de la Provincia, los diputados de estos Bloques se encuentran abocados a ella, dificultándose su retorno a la ciudad de Rawson”.

Suscriben dicha comunicación los diputados Jerónimo García (Chubut Somos Todos), Manuel Pagliaroni (UCR-Cambiemos), Alfredo Di Filippo (Bloque Convergencia PJ) y la diputada María Florencia Papaiani (Bloque Frente de Agrupaciones).