Legislatura: Pedido de Informes por Hidroeléctrica Ameghino

En la sesión de ayer, los diputados Di Filippo, Bruscoli y Dufour hicieron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo comunique si Hidroeléctrica Ameghino S.A ha cumplido con las “Obras y Trabajos obligatorios”, “Normas de manejo de agua” y Protección del ambiente” del pliego licitatorio que forma parte integrante y fue aceptado en el Contrato de Transferencia.

En sus anexos se establece que la concesionaria deberá proveer, instalar y mantener operativa una red de alertas que contará como mínimo con once estaciones de campo ubicadas en el Dique Ameghino agua debajo de la central, Boca Toma, Dolavon, gaiman, Trelew, Rawson, propiedades de los Sres Torres, Conrad, Roldan y Arabia.

Todos los equipos propuestos deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida marca y aptos para funcionar en un rango de temperatura entre -30 y 70 °C.

También se solicita a la concesionaria un sistema de vigilancia Sismi de acuerdo con las normas INPRES. Reparación de las válvulas del sistema de riego, hacer trabajos para restaurar los drenes del interior de la presa. Las estaciones remotas deben contar con un sistema de adquisiciones de datos de diferentes tipos de sensores, tanto señales analógicas como digitales.

Situación de Seros

El diputado del PJ-FpV, David González planteó su preocupación por el funcionamiento de la obra social, Seros, “estuve con los jubilados que me han contado las vicisitudes que deben pasar para ser atendidos pero vamos a acompañarlos y cómo podemos mejorarla sin perder los beneficios que tiene”.

Recordó en la década de los 80 la obra social hacía viviendas “y con el tiempo se perdió todo por el desfinanciamiento” agregando que se debe avanzar también con los aranceles que cobran los médicos. “en Comodoro Rivadavia los aranceles oscilan entre los 500 y mil pesos sin entregar boletas, y esto no lo podemos permitir”.

En tanto, el diputado del PJ-FpV, José Grazzini dijo que fueron radicales y peronistas que han gobernado la provincia desde el advenimiento de la democracia, “por lo tanto nadie puede echarse las culpas por la obra social, y para mejorarla hay que hacer cosas que son políticamente incorrectas pero hay que normalizar la obra social y la Caja solucionando el tema de una vez por todas”.

Lamentó que las obras desde el Gobierno Nacional no han llegado, “nos enteramos por los diarios que la doble trocha no se hacía y no se terminará, en abril dijeron que el obrador se abría y está parado; la obra del muelle de Puerto Madryn se está haciendo por goteo y así todas”.

Dijo que Aranguren no tiene culpas, “porque las políticas la aplica el presidente Mauricio Macri que es el único responsable de lo que le pasa a los argentinos”.